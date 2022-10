A múlté a gáz- és a villanytűzhely

Nincs új a nap alatt

Mivel a hidrogén szinte korlátlanul a rendelkezésünkre áll, a felhasználásnak lehetősége nem új keletű dolog. Kezdetben hidrogénnel működtek a Zeppelinek, azaz léghajók is. A maga idejében a világ legnagyobb repülő szerkezete volt a Hindenburg léghajó, amit interkontinentális utazásokra terveztek, illetve amit a német tábornokról, Paul von Hindenburgról neveztek el és ami szintén hidrogénnel működött. Azonban az óriás gép látványos véget ért, miután átrepülte az Atlanti-óceánt majd 1937. május 6-án 72 utassal a fedélzetén leszállás közben New Jersey-ban kigyulladt és elégett. Ez a katasztrófa végett is vetett a léghajózás tömeges felhasználásának.

Emellett például az űrsiklókban is hidrogént használnak üzemanyagként.