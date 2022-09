Titkos alagútra bukkantak Zuglóban

Az épületet a kormány újítja fel Zuglóban, hogy azután kiváló zeneiskola válhasson belőle, már ez sem ment zökkenőmentesen a Zuglói Önkormányzat miatt, de az ingatlan múltja is érdekességet rejtegetett, miután pártháznak épült. A munkálatok során kiderült: titkos alagút található a föld alatt. A részletekbe Borbély Ádám Zugló Fidesz-KDNP-és képviselője vezeti be a Metropol olvasóit.

1,5 éves csúszás: Zugló baloldali vezetése elódázta a munkálat megkezdését

3,4 milliárdnyi kormányzati támogatással gazdagodott ismét Zugló. Ezt jelentette be tavaly Borbély Ádám egy testületi ülést követően. Akkor a legjelentősebb fejlesztésnek 2,9 milliárd Ft értékű beruházásként nevezte meg a megújuló Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI épületének felújítását és korszerűsítését, ami által minőségileg is megújul az intézmény. Öröm az ürömben, hogy ez a felújítás már most másfél éves késésben van.

A pénz hiába volt adott, a Horváth Csaba vezette baloldali kerületvezetés idáig húzta-halasztotta, hogy megadjon egy tulajdonosi hozzájárulást

– mesélte a lapnak Borbély.

Kádár János kedvenc szobrásza „mögé” bújtak Horváth Csabáék

– Az egykori pártház falán található homlokzaton ugyanis Makrisz Agamemnon, Kádár János kedvenc szobrászának, munkásmozgalmi domborműve volt található. Az építkezés elindítása előtt, természetszerűen ezt le kellett venni és elhelyezni máshová. Zugló baloldali önkormányzata ezt ódázta el, de végül az Országos Görög Önkormányzat kapta meg, így elindulhatott a munka a Columbus utcában„ – mondta a fideszes képviselő. Így a tervek szerint egy év múlva XXI. századi körülmények várják a diákokat és tanárokat.

Az iskolának átmenetileg helyet adó épületet, a tulajdonos önkormányzat „elkótyavetyélné”

– Sokat dolgozott a zuglói Fidesz-KDNP azért, hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI idén ne a baloldal elképzelése szerint, öt helyen folytasson tevékenységét addig, amíg el nem készül a Columbus utcai épület. A tavalyi év végén a kormánypárti képviselők határozott kiállásának volt köszönhető, hogy az akkor ezt a -Metropolitan Egyetem kiköltözése miatt- megüresedő épületet kapják meg ideiglenesen. Zugló baloldali vezetésének azonban továbbra is szándékában áll az Egressy út 178/G szám alatt található épületet egy részben külföldről finanszírozott NGO számára bérbe adni, miután a zeneiskola visszaköltözik a saját épületébe. Éppen ezért támogatom Juhász-Pintér Pál törekvését, hogy zavaros hátterű szervezetek helyett, mindenki számára elérhető köznevelési intézmény működjön a jövőben is az Egressy úton – hangsúlyozta a lapnak Borbély Ádám.

„Attól féltek, hogy a népharag elsöpri majd őket. Ezért építették az alagutat”

– Az ingatlan alaprajza alapján egyértelműen lehetett látni, hogy itt egy alagút bújik meg. Ennek ellenére ezt csak legendaként tartották számon. Pedig a Columbus utcai épületet 1956 után építették, eredetileg pártháznak. A Köztársaság téri pártház ostroma után ugyanis attól féltek, hogy a népharag elsöpri majd őket. Ezért építették a menekülésre szolgáló alagutat. Az továbbra is titok, hogy a Zuglót behálózó, kommunisták által épített alagút, hová is vezet – avatott a részletekbe a Fideszes képviselő.

„Ez a hálózat Zuglóban ma is működik”

– A Kádár korszak középkáderei számos esetben Zuglóban kaptak lakást, komplett lakótelepek épültek itt így és az osztályharca alapozott gyűlölet, sokszor ma is gúzsba köti a kerületet. Ezt lehet látni számos választás alkalmával. Azonban mi azon dolgozunk, hogy erre a hálózatra ugyanúgy rávilágítsunk, mint a pártház alatti alagútra – mondta a kormánypárti politikus.