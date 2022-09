Azt hitte, egy szellem zaklatja éjszakánként, a valóság azonban sokkal rémisztőbb volt

Eleinte azt hitte a harmincéves nő, hogy egy szellem tapogatta és csókolta meg, miközben aludt. Később azonban kiderült: a molesztáló nagyon is kézzelfogható lény volt.

A nő arra riadt fel: egy szellem molesztálja. Ő legalábbis ekkor még azt hitte: egy szellem volt az (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A Szingapúrban élő nő a barátjával együtt bérelt egy lakást tavaly tavasszal. A tulajdonos és a feleség rendeztek az érkezésükre egy bulit, ahol a nő eléggé berúgott, és úgy döntött, egy gyors zuhany után lefekszik aludni. Később azonban arra riadt fel: valaki az ágyékánál és a mellénél simogatja, sőt, meg is csókolta. Eleinte azt hitte, a barátja, ám a sötét, árnyszerű alak nem is hasonlított az élettársára. Noha felmerült a tulaj is, mint lehetséges elkövető, mind a nő, mind a barát meg voltak róla győződve, hogy alighanem egy szellem jelent meg a hálóban. Úgy döntöttek, lebuktatják a paranormális jelenséget, ezért elhelyeztek egy rejtett kamerát – emellett a nő elhatározta, többet nem alszik mezelenül.

Legközelebb augusztusban tartottak bulit, ahol ugyancsak több alkohol fogyott a kelleténél. A nő ismét hamarabb elment aludni, a "szellem" pedig ekkor is megjelent az ágyánál, hogy molesztálja – csak hogy ekkor már a kamerafelvétel is egyértelművé tette, hogy itt bizony nem egy X-Aktáról van szó, hanem egy sajnos nagyon is kézzelfogható szexuális zaklatásról.

A traumát átélt szingapúri nő és árja azonnal kiköltözött a lakásból, emellett a hatóságoknak is jelentették a történteket. A bírósági tárgyalás most is tart az ügyben.

(Via)