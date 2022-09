Rengeteg kórházat bezárna Gyurcsányék árnyékminisztere

Gyurcsány Ferenc feleségének egészségügyi árnyékminiszterét mutatta be az Origo. Komáromi Zoltán szemlélete és eddigi megnyilvánulásai katasztrofális alternatívát vetítenek a magyarok elé: kórházbezárások, vizitdíj és az egészségügyi ellátások leépítése következne.

Gyurcsány Ferenc egyik leghűségesebb támogatója, Komáromi Zoltán június elsején az ATV-ben kijelentette, hogy „talán még ennél kevesebb kórház is elég lenne." A reggeli Start című műsorban ugyanis Komáromi Zoltánt arról kérdezték, egyetért-e Újbuda DK-s polgármesterének felvetésével, aki tavaly arról beszélt, hogy Magyarországon tudomása szerint 164 fekvőbeteg-gyógyintézet van, ezt a számot több mint a harmadával csökkenteni kellene. Tehát Gyurcsányék reménybeli egészségügyi minisztere szerint több mint harmadával csökkenteni kellene a kórházak számát Magyarországon. Ez persze nem meglepő, ha visszatekintünk a 2010 előtti baloldali kormányzásra, amikor napirenden voltak a kórházbezárások.

Célkeresztben a vidéki kórházak

A korábban az Együttben és az MSZP-ben is megforduló, DK-s háziorvos egy másik alkalommal konkrétan a vidéki, kisvárosi kórházak ellen érvelt. „Sokkal jobban jár mindenki, hogyha arra a helyre viszik be, ahol minden, pénz, paripa, fegyver ott van egy helyen, és hogy ne legyen meglepetés, egy alacsonyabb progresszivitási szintű intézmény nem rendelkezhet sem azokkal a műszerekkel, sem azzal az emberi erővel, szakértelemmel. Annyi ember... vannak műtétek, ahol négy-öt embernek kell a műtőben benn lenni. Egy kisvárosi kórházban ezt logikusan nem lehet megcsinálni" - magyarázta Komáromi Zoltán.

Álhírek és riogatás

Miközben folyamatosan arról beszélt a DK egészségpolitikusa, hogy intézményeket zárnának be, ha megnyernék a választást, tavaly augusztusban ő maga is álhíreket terjesztett az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban és a Honvédkórház bezárásával riogatott. A honvédelmi tárca cáfolta a baloldali sajtóban több helyen is megjelent fake newst. Csupán annyi történt, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján szeptember 11. és 13. közötti időszakban a Honvédkórház sürgősségi betegellátási feladatait a rendelkezésben kijelölt kórházak vették át.

Az álhírgyártásból és a riogatásból Komáromi Zoltán kivette a részét a koronavírus járvány idején is, amikor a keleti vakcinák ellen kampányolt.

A DK-s háziorvos olyan kijelentéseket tett, amelyek megingathatták az emberek vakcinába vetett bizalmát.

Márki-Zay Péter bukott baloldali miniszterelnök-jelölt egészségügyi programírója az ATV egyik műsorában arról beszélt, hogy kizárólag kínai leírást kapott a kínai vakcinához, amellyel érzékeltette, hogy nem biztonságos annak beadása. Később arról is beszélt, hogy egy kollégája arról küldött neki fotót, hogy lejárt szavatosságú vakcinát kapott. Miután a műsorvezető felhívta figyelmét, hogy mondandójával elriaszthatja az embereket az oltástól, Komáromi annyit mondott, hogy az általa bemutatott gondok csak a háziorvosok problémái, tagadva ezzel az őt ért vádat. Ezek mellett arról is biztosított mindenkit, hogy nem ért egyet azzal, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség. A kijelentésből akkora botrány lett, hogy a Magyar Orvosi Kamara is etikai eljárást helyezett kilátásba ellene.