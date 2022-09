Összeesett a meccsen a tehetséges labdarúgó, ezekben a percekben is az életéért küzd

Megfagyott a levegő a lelátón és a pályán is, amikor egy védekezés során egy 16 éves fiú olyan súlyosan megsérült, hogy többé nem bírt felkelni. Pillanatokon belül a tehetséges és közkedvelt tinédzser segítségére siettek. A mentők a pályáról egyenesen kórházba vitték. A pénteki pokoli mérkőzés után még most is az életéért küzdenek.

Fotó: Twitter

Ethan Glynnt nem csak a mérete és az ereje különböztette meg csapattársaitól, hanem a jelleme is. Edzői tisztelettel és szeretettel a hangjukban nyilatkoztak a bloomingtoni tinédzserről.

- Egy született kapitány a srác. Úgy értem, mindig összetartotta a csapatot – mondta John Frein, baseball edző és a család barátja, majd hozzátette: - Nekem vannak gyermekeim, és sokunknak vannak gyerekei, de ez olyasmi, amin egyetlen család sem szeretne átmenni. Ki fog ebből lábalni. Ő nagyon erős, igazi harcos, és túl fog jutni ezen!

Nemcsak csapattársai, de az egész bloomingtoni ifjúsági sportközösség egy emberként aggódik Ethanért. Úgy tudni a fiatal még továbbra is lélegeztetőgépen van, de már magához tért és képes felülni. Állapotának javulását a családja nem győzelemként élte meg.

A foci mellett Ethan Glynn imádott baseballozni és hokizni. Ő volt a kapitánya az ifjúsági hokicsapatnak, ami az állami bajnokságba jutott.

(VIA)