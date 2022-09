Orbán Viktor: A szankciók ártalmasak!

Orbán Viktor kormányfő a frakciók felszólalásaira azt mondta, hogy az MSZP, a Jobbik, a DK, a Momentum és a Párbeszéd a háború és a szankciók oldalán áll. Ez hiba, mert a háború és a szankciók ártanak a magyaroknak. A Mi Hazánk felvetése kapcsán azt mondta, hathavonta szavazzák meg a szankciókat. A szankciók megszavazása kapcsán azt mondta, hogy az olajszankciók esetében kivételt harcolt ki Magyarország, Szlovákia és Csehország.

Fotó: Máthé Zoltán

A lengyel kérésre nem vétóztam

- jelentette ki Orbán Viktor, majd közölte, a nukleáris termékekre vonatkozó szankciók nem kerülnek napirendre, és a gázszankciókat sem tűzik napirendre. A többi szankció nem vágott a magyarok érdekébe, és ezért nem bontottuk meg az európai egységet.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a rendszerhasználati díj csökkentésével a zöldítést segítik. Az áfacsökkentés azért nem megoldás, mert annak a bevétele a rezsivédelmi alapba kerül, így ezzel is segítik azt, hogy a háztartások 180 ezer forinti kapnak rezsitámogatást. A vagyonadót nem támogatjuk - tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy a romákat támogató programokat nem állítják le, és a legszegényebb 300 falut továbbra is támogatni fogják.

Orbán Viktor elmondta, minél hamarabb orosz-amerikai tárgyalás kell a háború ügyében. Európának arra kell törekednie, hogy a tárgyaláson neki is legyen helye. A kormányfő szerint a nemzetközi vitákban nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem, hogy mi az érdeke, és azt hogyan tudja érvényesíteni.

A kormányfő sajnálta, hogy nem volt jelen a Jobbik elnöke, de ezen nem lepődik meg, mert népszavazás van most egyes háborús területeken, és ő általában ott szokott lenni. Gyurcsány pedig, ha rongy emberekről beszél, akkor egyeztessen a Jobbik elnökével.

A kormányfő szerint Gurmai Zita összekeverte Magyarországot az MSZP-vel.

A teljes baloldal kampányát az Egyesült Államokból fizetik, és ez teljesen elképesztő, erre nem volt példa a rendszerváltás óta, és ezt nem is tagadják

- mondta a kormányfő a baloldali kampányfinanszírozási botrányról. Önök azért szankciópártiak, azért bevándorlópártiak, és háborúpártiak, mert ezért fizetik Önöket, ezt hallgattuk meg ma.