Nyitrai Zsolt: Szeptember 12-én rendezik meg a sérült gyermekek napját

Nyitrai Zsolt azt mondta: a fogyatékossággal élők és az őket képviselő szervezetek számíthatnak a magyar kormány támogatására. Egy évtized alatt csaknem a háromszorosára nőtt a fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetek állami támogatása - hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos. Hozzátette: a kormány elkötelezett abban, hogy a fogyatékossággal élők számára is megteremtse az önálló életvitel körülményeit, az integráció lehetőségét, hogy ők is hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz. Nyitrai Zsolt arról is beszámolt: a kormány jó partnerségben működik együtt a fogyatékossággal élőket képviselő érdekképviseleti szervezetekkel.

Fotó: MTI

Ezen a területen kiemelten fontos a "semmit rólunk, nélkülünk elv", azaz a fogyatékossággal élőket érintő ügyekben mindig kikérik az érdekeiket képviselő szervezetek véleményét, amelyet beépítenek a döntésekbe - mondta. A miniszterelnöki biztos az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által szervezett rendezvényről, a sérült gyermekek napjáról szólva megjegyezte: több ezer fiatal gyűlik össze ilyenkor a fővárosban rokonaikkal, segítőikkel. Közölte: a Volánbusz 19 megye 57 városából térítésmentesen szállítja a résztvevőket a fővárosba.

Fotó: MTI

Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke a harmincadik alkalommal meghirdetett rendezvényről elmondta: változatos programokkal, például Vastag Csaba koncertjével várják a sérült gyermekek napjára érkezőket. Kiemelte, első alkalommal működnek együtt az Egyszülős Központtal, amely a rendezvényen hasznos információkkal segíti az érintett családokat. Nagy Anna, a központ vezetője elmondta: ma Magyarországon mintegy

300 ezer olyan család van, amelynek mindennapjaiból az egyik szülő hiányzik. Központjuk az elmúlt több mint négy évben 28 ezer családnak nyújtott támogatást. A két civil szervezet közötti együttműködésről szólva kiemelte: a rendezvény lehetővé teszi, hogy szélesebb körben megszólítsák az egyébként gyakran "láthatatlanul élő" egyszülős családokat.