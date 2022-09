"Nem félek a haláltól, csak az fáj, hogy árván marad a 3 gyerekem"

A rákkal küzdő háromgyerekes anyuka retteg a kilakoltatástól, mivel a segélyei nem fedezik a számláit. Gemma Hands elmondta, hogy "borzalmas hangpostaüzeneteket" kapott a BPHA lakószövetségtől, amelyben megfenyegették, hogy utcára teszik a családját, amiért elmaradt a lakbérrel. A 41 éves hospice nővér minden napját most az aggodalom tölti ki.

Az oxfordshire-i Bicesterből származó egyedülálló anya ezt mondta a The Mirrornak: "A lakásszövetség néhány hónappal ezelőtt kilakoltatással fenyegetőzött".

"Egy hölgy szörnyű hangpostaüzeneteket hagyott nekem. Amikor először beszéltem vele, annyira borzasztó volt, hogy az összes többi hívást a hangpostára hagytam, mivel nem tehettem mást. Nem volt mit adnom neki. Megállapodtunk, hogy havi 820 fontot fizetek, és egy telefonhívás során azt mondta, hogy ha nem tartom be a megállapodást, akkor kilakoltatási eljárást indítanak. Elmagyaráztam a helyzetemet és fel is vettem a kapcsolatot a hajléktalanság elkerülését segítő tisztviselővel. A járvány ideje alatt heti 60 órát dolgoztam a hospice házban nővérként, ám beteg lettem, táppénzre kellett mennem. Egy évig fizették is, de most már nem kapok semmi pénzt" - kesergett az édesanya.

Most a betegsége miatt segélyekből tartja fenn magát és három fiát, ám a segély felét éppen a lakbér viszi el. Elkeserítő helyzetén tovább rontott, hogy kiderült, az agyalapi mirigye sem működik már, így az orvosok azt sejtik, a hasnyálmirigyrák áttétet képzett az agyába.

"Még nem kaptam meg a vizsgálati eredményeket. De ha beigazolódik, hogy az agyamban is daganat van, az azt jelenti, hogy terjed a rák és egyre kevesebb időm van. A hasnyálmirigyrákot nem akarták operálni, éppen az áttétek miatt féltek és a szövődményektől, akár el is vérezhettem volna a műtőasztalon. Nem félek a haláltól, egy hospice házban dolgoztam. Az viszont nagyon fáj, hogy árván marad a három gyönyörű gyermekem".

Volt kollégája, Ivanics Gabriella GoFundMe oldalt hozott létre, hogy segítsen a hospice nővérnek fizetni a számláit.