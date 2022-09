Most érkezett a tragikus hír: Felakasztotta magát egy újpesti gimi diákja

Szörnyű hírről számolt be a Metropol oldala: az Újpesti Bródy Imre Gimnázium egyik tanulója, egy 11. osztályos kamasz végső elkeseredésében úgy döntött, végez magával. Jelenleg még nem tudni, miért akasztotta fel magát a fiatal, akinek halála megrázta nem csak a gimi tanulóit és tanárait, valamint a szülőket, de mindenkit, aki értesült a hírről.

Vonat elé lépett a kiskamasz

Az önmagában is megrázó hírt csak tetézi, hogy a napokban egy másik fiatal, egy 11 éves kislány is öngyilkosságot kísérelt meg. Vonat elé lépett Gyürén, miután úgy döntött, az iskolai zaklatások elől a halálba menekül. Hanna jelenleg is élet és halál közt lebeg.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!