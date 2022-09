Megszólaltak a szemtanúk – fényes nappal vetette le magát a viaduktról Ildikó

Mint azt a Bors is megírta, vasárnap kora délután értesítették a zsarukat, miután egy nő a mélybe vetette magát a veszprémi viaduktról, az esetet a rendőrség is megerősítette. A Delta Hírek úgy tudja, hogy a nő fényes nappal, egy óra körül mászott fel a híd korlátjára, ahol többek szeme előtt megkapaszkodott, majd másodperceken belül le is vetette magát a magasból. A Vehír szerint nem csak egy, hanem egyszerre több ember is bejelentette az esetet, az arra járók többen is igyekeztek megmenteni a helyzetet.

A szemtanúk, bár azonnal segítséget hívtak, mire kiérkeztek a zsaruk és a mentősök, a 47 éves nádasladányi asszonyon már nem lehetett segíteni, csupán a halál beálltát tudták megállapítani.

Fotó: Veol

Egyelőre nem tudni, mi vezetett a tragikus döntéshez, az ismerősök nem tudták, hogy mi gyötörte K. Ildikót:

- Ildi kedves nő volt, soha nem ártott senkinek, és felszínesen nem is tudtunk arról, hogy mi lehetett a gond. Azonban soha nem lehet tudni, hogy mi játszódik le egy emberben belülről. Megeshet, hogy miközben mosolyog, olyan szörnyű gondok nyomasztják, amikre mi nem is gondolnánk

- mondta az asszony egyik ismerőse.

- Remélem, már békére lelt, és a lelke egy sokkal jobb helyen van. Őszintén sajnálom, ami vele történt

- tette hozzá az ismerős.

Sajnos korántsem ez volt az első eset, hogy valaki a viaduktra mászva vet véget életének: évente többen is levetik magukat a mélybe, vagy próbálkoznak öngyilkossággal. Legutóbb idén júniusban történt tragédia, akkor egy 19 éves veszprémi fiatal ugrott le a hídról, a rendőrök már csak a holttestét találták meg az építmény lábánál. A rendőrség akkor, ahogyan most is, közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!