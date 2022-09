Megrázó: öngyilkos lett egy 83 éves özvegy, fogyatékos fiát is megpróbálta magával rántani

Egy busz elé lépett ki egy 83 éves férfi és magával húzta 55 éves fogyatékos fiát is. A rendőrség kezdetben azt hitte, baleset történt, ám megnézték a térfigyelő kamerákat, amikből kiderült: az idős férfi öngyilkos lett és megpróbálta megölni fiát is. A férfi azonnal életét vesztette, a fia a combján sérült.

A nyomozás során kiderült, hogy Thomas Daley gondoskodott fiáról, mióta néhány évvel ezelőtt elvesztette a feleségét. A rendőrség azt mondta, ha az apa túlélte volna a balesetet, akkor eljárás indult volna ellene gyilkossági kísérlet miatt.

Az iskolás gyerekeket is szállító busz utasai elmesélték, hogyan siettek segíteni egy fájdalomtól sikoltozó férfinak, mire észrevették, hogy egy második ember van a busz alatt.

Daley másik fia azt mondta, nem sejtették, hogy erre készül az apja. A tragédia előtt kifejezetten jó hangulatban volt, egy fogadáson még nyert is 88 fontot, ami örömmel töltötte el az idős férfit. Közvetlenül az öngyilkosság előtt még be is vásárolt. A fiú elmondta, szülei mindig óvták testvérét, aki mozgáskorlátozott, szellemi fogyatékos és gyengénlátó, és nem lehetett magára hagyni még rövid időre sem.

"Apám nagyon büszke ember volt, sosem kért segítséget. Minden nap felkelt, rendben tartotta a házat, megcsinálta a feladatait. Nagyszerű apa volt, mindannyian nagyon szerettük" - mondta el a fia, akit szintén Thomasnak hívtak.

A család nem tudja elfogadni, hogy Thomas önszántából vetett volna véget az életének, azt pedig egyenesen lehetetlennek tartják, hogy ártani akart volna a saját fiának. A halottkém jelentése és a rendőrségi nyomozás eredményei azonban azt mutatták, Daley öngyilkos akart lenni és a fiának is a halált szánta.

