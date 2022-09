Lesérült a népszerű híradós

18 év televíziózás és rádiózás után június eleje óta egy egészen új feladatkörben bizonyít Takács Bence. A népszerű híradós Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kérésére a haza szolgálatába állt.

– Ha szépen akarok fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy most nem a szavakkal próbálom őrizni a hazát, hanem a szavakon túlmenően. Kommunikációs vezetőként, szóvivőként dolgozom, és bár az új munkakör miatt nyaralásra, hosszabb pihenésre idén nem volt időm, nagyon élvezem az új feladatot – mondta el a Metropolnak Takács Bence.

A híradós a haza szolgálatába állt

A televíziózás örök szerelem

Jóllehet, az új munkahelyén jól érzi magát, közel két, médiában eltöltött évtized után vitathatatlanul hiányzik neki a televíziózás.

– Tizennyolc év az tizennyolc év, és minden porcikám érzi, hogy ha kamera előtt vagyok, akkor vagyok önmagam. Most egy teljesen új életformát alakítottam ki, de nem tartom kizártnak, hogy életem során még egyszer ismét visszatérek a televíziózáshoz. Jelenleg azonban jól érzem magam ott, ahol vagyok.

Az azonban, hogy Bence nem pihent az utóbbi hónapokban, megbosszulta magát. A szóvivőről köztudott, hogy élete szerves részét képezi a sport, a rendszeres mozgás. Nemrégiben azonban sportsérülést szenvedett, ami miatt jelenleg otthon lábadozik.

Csúnyán megsérült

– Focizás közben sérültem meg, becsípődött a derekam. Talán így jelzett a szervezetem, hogy lassítanom kéne. Nos, most erre rákényszerültem, mert alig tudok mozogni. A munkát viszont nem hanyagolom, itthonról dolgozom, néhány héten belül pedig remélhetőleg hat a gyógyszeres kezelés és a gyógytorna, így visszamehetek a munkahelyemre és a pályára is – fogalmazott.

Iskolás lett a lánya

Takács Bence életében a munkahelyváltáson kívül idén egy másik jelentős esemény is történt. Lánya idén szeptemberben lett első osztályos. Az évnyitón pedig a büszke apuka érthető módon elérzékenyült.

– A lányommal kapcsolatban életemben háromszor sírtam el magam: amikor megszületett, amikor óvodás lett, és most, amikor elkezdte az iskolát. Mostantól kezdve egy iskolarendszer neveltje lesz, új hatások érik, formálják majd őt. De jó helyen van, ahol szeretik és ahol ő is szeret lenni, a közössége igazi védőháló számára, ezért sem én, sem a feleségem nem aggódunk – mondta Bence, hozzátéve, hogy a megfelelő iskola kiválasztásával körültekintően jártak el a feleségével. – Szeptembertől megváltozott az életünk; az óvoda bemelegítés volt, az iskola viszont egy komoly, új időszak kezdete.

Szívügye a versmondás

Jóllehet, Takács Bence életének középpontjában a család áll, van egy szívügye is: a kultúra, az irodalom szeretetének terjesztése. Az évek során két könyvet adott ki, és számos önálló esttel járta az országot. De vajon mennyi ideje lesz minderre az új családi helyzet és a munkája mellett?

Pindroch Csabával a Mondj Te is egy verset Egyesület rendezvényén

– A Mondj Te is egy verset Egyesület elnökeként továbbra is a versek népszerűsítésére és a pódiumművészet felélesztésére törekszem. Szeretném, ha minden megyei jogú városban lenne egy versmondókör. Emellett van egy sikerágazatunk, a PódiumON, amiben közismert művészekkel beszélgetek. Legutóbb Pindroch Csaba volt a vendégem, ezt a mozgalmat is szeretném kiterjeszteni. Meglepetésként ért, hogy azzal, hogy a Honvédelmi Minisztériumban vállaltam pozíciót, rengeteg felkérés hirtelen megsemmisült, pedig én ugyanúgy versmondó ember vagyok. Némely fellépésem ezért kihúzódott a naptárból, de a folytatás megmarad, tervezés alatt áll. Ötven perc kultúra mindenkinek jár – zárta a szavait a kétgyermekes édesapa.