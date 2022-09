Kegyetlen, mi vár ránk szeptemberben, ekkor jön az első fagy

A tanév első napján gyerek és felnőtt fázósan húzta össze magán a kardigánt, vagy a kiskabátot, hiszen esett és a hőmérséklet is eléggé lehűlt. A nyári hőhullámok és hőségriadók után most mindenkit az érdekel, hogy milyen lesz a szeptember, illetve az ősz későbbi időszaka.

Nos, a koponyeg.hu nem lát ilyen messzire, ám az ő előrejelzésük szerint a jövő héten már ismét nyárias időre, 27-28 fokra számíthatunk, tehát egyelőre nincs ok az aggodalomra. Az idokep.hu 30 napos előrejelzése szerint szeptember idusa környékén már csak 21 fok körül lesz a napi maximum, majd lesz még egy rövid fellángolása a melegnek, ekkor néhány napig 25-26 fok is lehet. Ezt követően ismét egyre hűvösebb idő várható, a hónap vége felé már csak 18-20 fokos napi csúcshőmérsékletekkel. Érdekes, hogy szeptemberben legalább kilenc esős napot is jósolnak, így talán a nyári aszály is mérséklődhet valamelyest.

Az AccuWeather portál előrejelzése szerint azonban szeptemberben mindössze négy nap várható csapadék. A hőmérséklet 12-ig még napközben 25-28 fok között lesz, majd 20-23 fokra mérséklődik. 26-án és 27-én pedig már csak 18 fokos napi maximumban bízhatunk az időjárási portál szerint.

Ami a távolabbi kilátásokat illeti, a Dávid-naptár szerint idén hirtelen érkezik az ősz szeptember 15-20. körül, egyik napról a másikra 10 fokkal is csökken a hőmérséklet, mi több, éjszaka fagyok is várhatók.

Az október azonban kellemes indián nyarat hoz majd, viszonylag egyenletes, 20 fok körüli hőmérséklettel, a hónap első napjait leszámítva kevés csapadékkal. Még a hónap végén is a 20 fok közelében marad a nappali hőmérséklet, igen kis hőingadozással, és csak november 10. körül fordul hidegre az időjárás - írta a Ripost.