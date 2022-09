Karácsonyra sláger lehet a csíkos sügér

Hamarosan a boltok polcain lehet az új magyar slágerhal, a hibrid csíkos sügér. A Bors stábja már tavasszal megtapasztalhatta, milyen érzés kipecázni a csíkos sügeret, hiszen gumihallal pergettünk rá, és sikerrel jártunk. Az akkor hatvan dekás példány óriási vehemenciával küzdött. Most újra megnéztük a halakat Rétimajorban.

Nagyon jól kaptak a csalira a csíkos sügerek Fotó: Gigor Csaba

Szép, szép, de kicsit ideges

A tógazdaság tulajdonosa, Lévai Ferenc mutatta meg nekünk a tenyésztés első eredményeit.

– Tavasz óta még szebbek lettek a sügerek! Ez egyébként is egy nagyon jól növekedő halfaj, bár be kell valljam, nemcsak hibrid, hanem nagyon ideges is. Igaz, ezt a tulajdonságát – mármint hogy nehezen tűri a stresszt, ellentétben például a ponttyal, ami nyugodt hal – tudtuk előre. Ennek a fajnak az „anyja”, a nagy fehér sügér tipikusan ugrálós, nehezen kezelhető fajta, ezért keresztezték az „unokaöccsel”, hogy egy picit nyugodtabb legyen, még akkor is, ha esetleg emiatt lassabban növekszik – mesélte lapunknak az Aranyponty Zrt. tulajdonosa. Lévai szerint a keresztezés annyira nem sikerült, mert meleg időben, 27-28 fokban már nagyon nehezen viseli a szállítást.

– A süllőhöz hasonlóan nagyon éles a hátsó uszonya és tüskéi vannak. Amikor ideges, akkor ezeket kimerevíti, jelezve, hogy ne közelíts hozzám, mert megszúrlak. Közben rájöttünk, hogy azért van annyi pukli a hátukon, mert ezek a tüskék szállítás közben belefúródtak egymás hátába, ezért meg kellett szoknunk, hogy úgy kell vízből vízbe szállítani őket, mint a süllőt: ne érje őket a nap.

Tavasszal az elsők között fogott ki csíkos sügeret munkatársunk Fotó: Gigor Csaba

Ellenálló fajt tenyésztettek

A csíkos sügér szerencsére ellenáll a betegségeknek, Lévaiék még nem találkoztak olyan fertőzéssel, amely egyébként jellemző az intenzíven tartott halakra. A tartást is kitűnően viselik.

– A nyáron felmelegedő vizet is remekül tolerálják, 27-28 fokos hőmérséklet meg sem kottyan nekik. Boldogok vagyunk, hogy végre van egy olyan halunk, amely süllő módra tenyészthető, ehhez azonban Izraelből kell behozatnunk a minőségi ivadékokat – magyarázta a rétimajori tó első embere.

A neveldében még ekkorák a növendékhalak Fotó: Gigor Csaba

Ünnepi asztalon

A hibrid csíkos sügér igazi ínycsiklandó fogásnak ígérkezik a halak szerelmese szerint.

– A húsa nagyon-nagyon finom, fehéren omló, szálkamentes, a süllőétől egy kicsit szaftosabb, nem annyira száraz. Nagyon sok fogást készítettünk csíkos sügérből, szinte minden létező formát kipróbáltunk már a pörköltet kivéve – mesélte Lévai Ferenc. Úgy számolnak, őszre, de legkésőbb karácsonyra kerülhet a boltok polcaira.

– Elsősorban tisztított vákuumfóliában forgalmaznánk, hogy csak elő kelljen venni, besózni és már mehet is az olajba, a serpenyőbe vagy a sütőbe. Én hiszek abban, hogy ez a sügér hamarosan a piac egyik slágere lesz, és végre lesz magyar termelésű hal az üzletekben. Bizton állítom, hogy amit itthon termelünk meg, az nemcsak magas minőségű, de biztonságos körülmények között történik – zárta a beszélgetést Lévai Ferenc.