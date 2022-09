Brutális vihar tombol Floridában, kis híján felkapta a tévést a hurrikán

Jim Cantore neve alighanem azoknak is ismerősen csenghet, akik nem figyelik nap mint nap az időjárás-jelentéseket az Egyesült Államokban – mert ugye miért is tenné az, aki nem ott él? A tévés-meteorológust a szakma rocksztárjaként is emlegetik sokan, nem véletlenül: rendszeresen keveredik húzós helyzetekbe, és mindig az események sűrűjében találja magát, amit persze hű operatőrei meg is örökítenek.

Őt ismerve aligha meglepő, hogy jelenleg Floridából tudósít, ahol a térséget épp elérő Ian hurrikán tombol, melynek sebessége szerda délelőtt már 250 km/óra volt, azaz ugyan hivatalosan még a négyes kategóriába tartozik, ám annak a legfelsőbb régiójába, így nem lenne csoda, ha hamarosan már átsorolnák...

A következő, igencsak friss videón az látható, hogy Cantore ugyan küzd az elemekkel, ám a vihar egyértelműen nyerésre áll, sőt, vannak pillanatok, amikor kis híján fel is kapja a férfit.