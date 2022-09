Hihetetlen felvétel: hatalmas UFO bukkant elő a viharból - Fotó

Elképesztő felvételeket készített egy földönkívüli űrhajóról egy autószerelő férfi. Juan Manuel Sanchez állítása szerint csupán a vihart próbálta lefényképezni mobiltelefonjával, amikor előbukkant a csészealj.

Az egész jól sikerült fotón egy korong alakú ezüst színű űrhajó látszik, aminek az átmérője nagyjából 15 méter lehet. Az eset nagy port kavart Mexikóban, még az országos hírtévében is bemutatták.

Egyelőre még nem világos, hogy a nagy felbontású felvétel a földönkívüli űrhajóról kameratrükk, természeti jelenség, kidolgozott átverés vagy valóban egy titokzatos tárgy észlelése. Juan azonban kitart a története mellett: miszerint földönkívülit figyelt meg.

- Pontosan ott volt a ház felett, a kábelek felett. Itt dolgoztunk kint a műhelyben, amikor nagyon sötét felhőket láttunk. Amikor észrevettük egy helyben volt, nem mozgott. Aztán, ahogy a második és harmadik képet készítettem, elkezdett felfelé mozogni. Ahogy távolodott, jobban láttam, a korong alakját – emlékezett vissza a különös találkozásról Juan.

A férfi úgy emlékezett vissza a találkozásra, hogy „sokkot kapott”, amikor először megpillantotta a tárgyat. De hozzátette, hogy nem teljesen félelem érzett, hanem valami ámulathoz hasonlót.

A szerelő azt mondta, csalódott, hogy nem tudott videót készíteni, de mivel a fényképezőgépe fotó üzemmódban volt, egyszerűen csak lefényképezte, mielőtt a tárgy eltűnt volna. Juan Manuel Sanchez azt is hozzátette, hogy aznap este még később fényeket látott az égen. Felesége és több szomszédja is megerősítette, hogy aznap este különös fényeket láttak az égen - írja The Sun.