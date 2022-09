Háborús területen élő gyerekek vendégeskedtek a Parlamentben

Hét hónapja dúl az orosz-ukrán háború, amelynek egyik legjobban érintett régiója a Donyec-medence, Harkiv és Donyeck városa. A Baptista Szeretetszolgálat erről a környékről fogad harminc gyermeket édesanyjukkal együtt, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak. A kicsik 8 órás vonatút után, tegnap este érkeztek vonattal a Nyugati Pályaudvarra. Ma délután a Nemzeti Koordinációs Humanitárius Tanács szervezésében, Kövér László házelnök meghívására az Országházban vendégeskedtek a gyerekek.

A gyerekek és anyukák az üléstermet is megnézhették, szinte tátva maradt a szájuk a látványtól Fotó: Knap Zoltán / Bors

A Borsnak megszólalt egy ukrán menekült. Okszana három gyermekét hozta el Budapestre. Az édesanya már 2009-ben járt Magyarországon, akkor a legszebbnek a Parlamentet találta. Így nem volt kérdés, hogyha egyszer lehetősége adódik, akkor a gyerekeit is elhozza az Országházba. Természetesen Okszanát és a kisgyerekeket is lenyűgözte a patinás épület, a Szent Korona és az ülésterem is.