Elképesztő megoldást találtak ki a bulizók pohár problémájára

Az elmúlt időszakban parázs vita alakult ki a közösségi médiában a szórakozóhelyeken bevezetett repohár rendszerről. A repohár rendszer lényege, hogy kiváltva az eldobható, illetve üvegpoharat a szórakozóhelyeken, rendezvényeken, a fogyasztó, egyszeri díjért kap egy többször is újratölthető, felhasználható poharat. „Nem akarok fizetni a pohárért, adjátok vissza a pénzemet!”, „Mit csináljak a sok repoharammal?” és „Mi van, ha otthon felejtettem a korábban leadott repoharamért kapott zsetonomat, azaz tokenemet?” – sorjáztak a kérdések a netes felületeken, ahol külön csoport is szerveződött a repohár-rendszer ellen. Bár több vállalkozást is érintenek ezek a felvetések, Magyarország legnagyobb szereplője most olyan újítással rukkolt elő, ami alighanem megnyugtatja a sörkedvelők és minden más szomjoltó kedélyeit.

– mondta el a Ripost-nak Maros Róbert, a Cup Revolution Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy az alkalmazás segítségével kölcsönpoharat vezetnek be a legnagyobb koncerthelyszíneken és stadionokban, megelőlegezve a bizalmat a pohárhasználóknak. Mindössze annyit kell tenned, hogy beregisztrálod a bankkártyádat, a rendszer azonban csak akkor vonja le róla a 400 forintos pohárdíjat, ha a 72 órán belül nem adod le a poharadat.

Fotó: Wolf Géza

Ezzel mindenki nyer, a legtöbbet a környezetünk: egyetlen repohár akár 500 alkalommal használható, vagyis ennyi eldobhatót vált ki. Mann Dániel, A Grund tulajdonosa elmondta: azelőtt a szórakozóhelyen az eldobható poharak miatt heti 5 köbméternyi műanyag szemét gyűlt össze. Az évek során bizonyossá vált, hogy az üvegpoharak sem jelentenek megoldást, csak a Szimpla nevű szórakozóhelyen 880 ezer pohár tört el vagy tűnt el az elmúlt 20 évben.

Ráadásul az eldobható poharak többnyire egy törökországi üzemből érkeznek, így minden felhasználásukhoz társul az 1300 kilométeres szállítási lábnyom. A repoharakat viszont idehaza készítik, és a második használattól már csak az óbudai mosóüzem és a vendéglátóhelyek között „utaznak”. A létesítményeknek nem kell a több tonnányi eldobható pohár begyűjtésével, válogatásával, elszállításával foglalkozni. A vásárlók számára pedig kényelmes megoldás, és ami nem mellékes: a repohár költsége nem épül rá az italuk árára.

A repoharat hamarosan több mint 60 helyen lehet térítésmentesen használni, köztük például az A38 hajón, a Puskás Ferenc Stadionban, a Papp László Budapest Sportarénában, a Barba Negrában és a Tüskecsarnokban.

