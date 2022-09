Balatonaliga érdekei az elsők, új megegyezés született

Balatonvilágos község önkormányzatával kezdeményeztek egyeztetést az egykori Club Aliga új tulajdonosai. Fontos megállapodás született amelyben leginkább a község és lakosai valamint a mindenkori üdülővendégek érdekei érvényesültek. A kétoldalú megbeszélésen a Bayer Property Zrt. képviselői felvázoltak egy három ütemben tervezett fejlesztési tervet melyben szerepel a leromlott állagú kikötő rekonstrukciója, strand fejlesztés, lakóingatlanok építése, sőt egy főtér (Agóra) létrehozása is. A felek leszögezték, hogy közös érdekeik figyelembevételével folyamatos egyeztetések mellett működnek együtt a jövőben.

Az egyeztetés egyik legfontosabb üzenete, hogy a munkálatok során kiemelt figyelmet kap a környezet megóvása, az eredeti funkciók megtartása és az emberközpontú fejlesztési irányok.

Nagyon fontos része a megállapodásnak, hogy a fejlesztés eredményeként létrejövő újrahasznosított településrész továbbra is bejárható marad, és megtartja közfunkcióját. A lakosság részéről megfogalmazott parthoz való lejutás lehetőségét a beruházó a jövőben is biztosítja.





Az Aligaliget teljes, 47 hektáros területére vonatkozó beruházás értéke meghaladja a 100 milliárd forintot, melyből a fejlesztő közel 10 milliárd Forint értékű, közcélú infrastrukturális fejlesztést is megvalósít.

Az elkövetkezendő időszakban a beruházó elvégzi a kikötő régen várt átépítését és bővítését, korszerűsíti a strandot, és lakó-, illetve üdülő ingatlanokat épít.

A tervek között szerepel egy Agóra létrehozása is szolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekkel, amely lényegében új főtérként működik majd fkapcsoldóva és szolgálva a település egészét, ezzel fontos közösségi funkciót is ellátva.



A felek a közös érdekek figyelembevételével, átlátható módon, folyamatos egyeztetések mellett működnek együtt a jövőben. Balatonvilágos a fejlesztés által nem csak adóbevételekkel és az infrastruktúra jelentős javulásával gyarapodik, de a felépülő új Aligaliget településrész létrejöttével vonzó turisztikai helyszínné lép elő a jövőben.