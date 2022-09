„A televízió egy fenevad, amit folyton etetni kell” – a műsorszórás trendjei változnak, de a tartalomgyártásra mindig szükség lesz

A Show & Game a legrégebbi magyar tulajdonban lévő, 20 éve változatlan tulajdonosi formában működő műsorgyártó cég, amely gyakorlatilag a kereskedelmi televíziózás kezdete óta jelen van a piacon, és valamennyi csatorna vetített már általa gyártott műsorokat. Závodszky Zoltán szerint a stúdióban készített napi szappanoperák ideje lejárt, most a minisorozatok és a külső helyszínes, fikciós szériák hódítanak, emellett az élő show varázsa megtörhetetlen, mert a közös élmény, amit együtt élnek át a nézők, feledhetetlen. A trendek előrejelzik, hogy újabb és újabb platformok jelennek meg, de a tartalom a lényeg, amit a nézők szeretnek. Már kaptunk olyan felkérést, ami nem televíziós platformra készülő műsorra szólt – hangsúlyozza Závodszky Zoltán, aki a kerek évforduló alkalmából beszélt a tartalomgyártási piacról, műsorokról, az elmúlt évekről és az előttünk álló időszak kihívásairól is. A Show&Game most fejezte be a Város vs. Vidék műsorsorozatot, jelenleg a novemberben képernyőre kerülő Virtuózok V4+ és utómunkálatain dolgozik, és közben forog az Észbontók következő évada is.

A magyar televíziós piac legrégebbi magyar tulajdonban lévő, változatlan formában működő egyik legnagyobb gyártó cége, a Show & Game, szinte a kereskedelmi televíziózás kezdete óta van jelen a piacon, 53 fajta műsorból több ezer adást gyártott, 19 nemzetközi licensz hazai verzióját készítette el. Fő profilját a szórakoztató műsorok jelentik, comedy műsorokból a legtöbbet és a legtöbb félét gyártotta Magyarországon. A cég nevéhez kötődik többek között pl. a Duna TV-n látható Virtuózok és annak nemzetközi V4+ változata, valamint a Honfoglaló és a Dal első négy évada de a Csináljuk a Fesztivált első 6 évada is. A TV2-n került sugárzásra többek között Az ének iskolája, a Bumm, a Kocka a Nagy Duett korábbi adásai. A VIASAT3-on futó Észbontók, mely a Show & Game díjnyertes saját formátuma a most induló 11 évadával igazi rekorder a magyar piacon. Az elmúlt 10 évben a cég átlagos éves árbevétele mindig meghaladta az 1 milliárd forintot, ami az elmúlt két pandémiával terhelt évben némiképp csökkent, de a 2022-es árbevétel újra visszaáll a covid előtti szintre és 1 milliárd forintos nettó árbevétel felett zárják az idei évet. A cég fő piaca Magyarország, ahol 3 országos csatornán van jelen a műsoraival, de sikerrel értékesítették már külföldön is saját formátumaikat, és jelenleg is fut általuk készített műsor Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában. Emellett saját és vásárolt licensz értékesítést is folyik a Közép-Kelet Európai régióban. Nem csak a cég 3 magyar magánszemély tulajdonosa állandó, de büszkék arra is, hogy az egész szakmában itt a legkisebb a fluktuáció, sok olyan munkatárs van, akivel 20 éve, a cég megalakulása óta együtt dolgoznak.

Závodszky Zoltán a Show & Game Zrt. elnöke, a cég társtulajdonosa emlékeztetett rá, hogy a cégalapítók 1997 óta dolgoznak együtt, 2002 óta a Show & Game keretei között és arra a legbüszkébbek, hogy a szakember gárdájuk magja szinte két évtizede változatlan. A kereskedelmi televíziózás kezdete óta a cég az egyik legnagyobb magyar független produkciós társaság lett, az egyetlen, amely az itthoni televíziós piac minden nagy csatornájával kapcsolatban áll - hangsúlyozta. A televíziós tartalomgyártás szűk piac, csak a gazdaságilag stabil, nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozások tudnak fennmaradni. Egy tévéműsor elkészíttetése többszáz millió forint, amit a csatornáknak kell kockáztatniuk, így biztosra kell menniük, hogy a produkció minősége megfelelő lesz. A csatornák nem csak anyagi, de presztízs kockázatot is vállalnak, hiszen a néző a műsorokat az adott csatornával azonosítják, ezért olyan nagy a műsorgyártó felelőssége – tette hozzá-

A siker zálogaként említette a profi kollégából álló stábot, akik saját területük elismert szakértői, lefedik a gyártás teljes spektrumát. A televíziós szakma legprofibb partnerei biztosítanak mindent, a díszlet és műszaki tervezéstől a kivitelezésen át az utómunkálatokig – fejtette ki a társtulajdonos. Az egyik legnagyobb eredménynek nevezte, hogy az egész szakmában a Show & Game-nél a legkisebb a fluktuáció. „Rengeteg munkatársunk van, akivel 20 éve, a cég megalakulása óta együtt dolgozunk, mi több ezek közül sokakkal már azt megelőzően is kollegiális vagy baráti kapcsolatban álltunk” - mondta.

Arról is beszélt, hogy Magyarországon irreálisan magas, 100 felett van a magyar nyelven sugárzó televízió csatornák száma, ebben az USA után Magyarország toplistás a világban a lakosság arányában. A tévénézéssel töltött percek száma is nagyon nagy, Dél-Amerikában töltenek csak több időt a tv előtt, mint nálunk. Megemlítette azt is, hogy a televíziózási szokások változnak. Hangsúlyozta ugyanakkor „tartalom előállító cég vagyunk, körülöttünk változhat, hogy a tartalmakat milyen platformon juttatjuk el a nézőkhöz, de tartalom előállításra szükség volt, van és lesz”. Érdekességként megemlítette, hogy kaptak már megrendelést Tik Tok tartalom gyártására is.

Felidézte, hogy több mint 10 éve az Antenna Hungária szervezett a televíziózás jövőjéről egy konferenciát, amikor még csak beszéltek arról, hogy milyen lesz, ha majd jönnek a streaming-szolgáltatók befellegzik-e a televíziózásnak. „Akkor is azt mondtam és máig is tartom, a televíziónak mindig is van és mindig is lesz jövője”. Élő show-kat az emberek élőben szeretnek nézni, ez a varázsa nem múlik el – mondta. Ráadásul minden csatornát a saját gyártású műsorai alapján azonosítanak be az nézők. Ez egy drágább műfaj, mint filmet venni, de míg pl. a filmes jogokat egy-két vetítésre veszik csak meg a csatornák, a saját gyártású tartalom jogai örökre ott marad azon a csatornán. Ez köti össze a csatornát a nézővel – szögezte le.

Závodszky Zoltán szerint ugyanakkor a klasszikus napi sorozatok ideje elmúlt, ezért hagytak fel vele a csatornák. Most a mini, 8-10 részes sorozatok népszerűek. A napi sorozatok nem szűntek meg, csak a stúdióban gyártott szappanoperákat váltották fel a külső helyszínes fikciós sorozatok.

Koós György rendező-producer, a cég társtulajdonosa az egyes műsorokon keresztül mutatta be a cég sokszínűségét. Elmondta, a szórakoztatás, a játékshow-k, a talk show-k, a vígjátékok, a reality, gasztro műsorok, életmód, és a napi szappansorozatok is szerepelnek a cég két évtizedes portfóliójában, ezekből eddig több mint 5500 órányi minőségi műsort készítettek. Koós György szerint legalább egy-két műsorunkat valószínűleg mindenki látott már, hisz a cégük jegyezte például a Jóban Rosszbant, de számos vetélkedő és zenés show jelenlegi vagy korábbi évada is fűződik a nevükhöz, többek között az Áll az alku, Maradj talpon!, A Kocka, az Észbontók, Az ének iskolája, A Nagy Duett, vagy a Csináljuk a fesztivált. „Mi fejlesztettük ki és gyártottuk a Virtuózokat is és a Dalt is” – tette hozzá. Sőt cégünk gyártotta a hazai piac első gastro-reality-jét, a Masterchef-et a Viasatra. Nagy tapasztalattal rendelkezünk mind a nemzetközi formátumokra épülő produkciókban, mind a saját formátumok fejlesztésében és létrehozásában. A fő piac Magyarország, jelenleg 3 országos csatornán vagyunk folyamatosan jelen, de Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában is készítjük a Virtuózok produkció arra az országra szánt mutációját. Az általunk megvásárolt Város vs. Vidék licenszét is tervezzük értékesíteni a környező országokban és megjegyezte, hogy a korábbi években Magyarországon kívül értékesítették már a saját fejlesztésű Legendát, a Honfoglalót és az Észbontókat is.

Arról is beszélt, hogy az általuk fejlesztett televízióműsorokból saját költségre gyártanak pilot adásokat, mert így nagyobb eséllyel tudják értékesíteni azokat. „Folyamatosan monitorozzuk a nemzetközi műsorokat és saját fejlesztésű műsorokon is dolgozunk” – tette hozzá.

A legnézettebb műsoraink közé tartozott a Jakupcsek show, a Dalnokok ligája, az Áll az alku, a Maradj Talpon, A Dal, a Jóban Rosszban, Nagy Duett, de korábban a Csináljuk a Fesztivált vagy az Ének Iskolája is mind az adott csatornák emblematikus műsorai voltak a maguk idejében. De nem csak a nézettség az egyetlen mérőszáma a sikernek, hiszen a Mindentudás Egyeteme vagy a Virtuózok pl. nyilván nem vetekedhetett nézettségben a szórakoztató műsorokéval, de ismertsége, pozitív visszajelzései és a tudomány vagy a komolyzene népszerűsítésében kifejtett hatása kiemelkedő volt - hangsúlyozta Koós György.

A népszerű rendező szerint mindig meg kell újulni, és a világot kell figyelni. Ezért járunk rendszeresen Cannes-ba a világ egyik legnagyobb televíziós vásárára, MIPTV-re, és minden évben szervezünk egy-egy tanulmányutat. Ilyenen láttuk meg például Angliában a Kockát, aminek aztán nálunk is nagy sikere volt. A Város vs. Vidék (City vs. Country) licenszét pedig Cannes-ban vettük meg Közép-Európára.

Oláh Károly producer, a Show & Game társtulajdonosa hozzátette, hogy az elmúlt évtizedek egyik legösszetettebb televíziós műsora gyártási szempontból a nemzetközi Virtuózok V4+. Öt országból érkeztek a gyerekek, akik öt különböző nyelven beszéltek. Állt mellettük egy lengyel és egy német anyanyelvű műsorvezető és az ötfős zsűri minden tagja más országból érkezett. Ez azt jelentette, hogy a műsort úgy vettük fel, hogy a műsor felvételén 6 nyelven folyt szinkrontolmácsolás, hogy mindenki mindenkivel szót tudjon érteni. Ez egészen elképesztő előkészítést és szervezést igényel - mondta a producer, megjegyezve, hogy ehhez képest annak az összehangolása, hogy ez a rengeteg ember mikor milyen országból, milyen közlekedési eszközzel érkezik, szinte már ujjgyakorlat.

A szakmában a váratlan kihívásokra is profi módon kell reagálni, hangsúlyozta és példaként elmondta, amikor a pandémia alatt kellett forgatniuk, külön szakértőt kellett felkérniük annak megtervezésére, hogy hogyan tudják a munkát elvégezni változatlan végeredmény mellett, de úgy, hogy a stábban dolgozó 120 ember kontaktusszámát a minimálisra csökkentsék és szigorúan szabályozzák, hogy ki kivel találkozhat a forgatás közben. „Ez egy olyan új terület volt, amiben még a sokat látott gyártási szakembereknek sem volt tapasztalata”.

Oláh Károly arról is beszélt, hogy az általuk gyártott műsorok döntő többsége nagy költségvetésű, főműsoridős produkció. A jelenlegi munkák közül kiemelte, hogy most fejeződött be a Város vs. Vidék műsorsorozat. zajlik az Észbontók 11. évadának előkészítése, közben zajlanak a Virtuózok V4+ utómunkálatai - a Virtuózok nemzetközi évada 5 országban kerül képernyőre egy időben- és mindkét műsor novemberben kerül majd képernyőre.

A siker egyetlen produkciónál sem borítékolható, gyakran érik pozitív, meg persze negatív meglepetések is a készítőket – hívta fel a figyelmet Oláh Károly. Példaként említette, hogy a Maradj Talpon nagyon újszerű formátum volt, amikor megvásárolták a licenszét és „lássuk be, nem túl bonyolult a szerkezete, viszont a végkimenetele biztos, majdnem mindenki leesik”. De mint mondta, ezt a momentumot a nézők hosszú ideig nem tudták megunni. A saját fejlesztésű Észbontók pedig a magyar piacon a nem licensz műsorok közül a leghosszabb ideje van folyamatosan és sikerrel képernyőn.

Volt egy olyan szombat esténk, amikor a magyar televíziósásban egyedülálló módon egy időben két csatornán futott saját gyártású élő show műsor, a TV2-n a Nagy Duett, a közmédián pedig a Dal élő adása. És ez nem akármilyen logisztikát igényelt, de szerencsére sikerrel megugrottuk ezt a feladatot is – hangsúlyozta Oláh Károly. A szakember szerint vannak visszatérő korszakok a televíziózásban. Volt olyan időszak, amikor a humoros műsorok nagyon népszerűek voltak, majd mindenki kvíz műsort akart, később jöttek a realityk. Most a nagy táncos, éneklős, átalakulós, és a főzős műsorok divatját éljük – összegzett.