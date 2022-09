A rendőrség figyelmeztet: Harmincezre bánhatja, ha nem csatolja be az övet

Hétfőn indult és szombaton lesz vége az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által közösen rendezett Biztonság Hete programsorozatnak. Az idei témahetet összekapcsolták a biztosítás világnapjával, illetve a ROADPOL által meghirdetett Közlekedésbiztonsági Napokkal. Így ezekben a napokban hívták, hívják fel a figyelmet a rendőrök a közlekedésben megbúvó kockázatokra, azok kezelésére és a biztonság különböző nézőpontjaira a családok és a közlekedők tekintetében.

Baleseti helyszínelések képei, ahol a biztonsági öv nem volt bekötve, vagy a sofőr mögé volt csatolva Fotó: Police.hu

Pólóval próbálják átverni a kamerákat

A rendőrök és az autósok örökös vesszőparipája a biztonsági öv használata. Nem véletlen, hogy szinte az összes meghirdetett ellenőrzésnél fokozottan figyelnek erre. Ráadásul a modern traffipaxok és a VÉDA-szuperkamerák nemcsak a sebességet, hanem azt is látják, bekötötte-e magát a sofőr az autóban. Ennek kivédésére több trükk is rendelkezésre áll, hiszen különböző webshopokban kaphatók olyan pólók, amiken átlósan egy vastag, szürke vagy fekete csík látszik. Aki ilyet hord, arról messziről úgy tűnik, hogy használja a biztonsági övet. A gyártók is figyelmeztetnek: a pólót nem arra szánták, hogy átverjük a rendőröket és a traffipaxokat, inkább arra, hogy "aki felveszi, azon úgy tűnjön, hogy nyomott hagyott a biztonsági öv". Persze, akadnak akik ezzel sem törődnek, az autó figyelmeztető csipogását pedig egy egyszerű csattal védik ki, amit az övcsat helyére dugnak be, de olyan is előfordul, aki maga mögött csatolja be az övet. Ezzel viszont komoly veszélybe sodorják magukat, hiszen a biztonsági öv életet ment.

Ilyen pólóval trükköznek a sofőrök. A legmodernebb kamerák azonban átlátnak a szitán!

Akár 30 ezer is lehet a büntetés

Az sem véletlen, hogy szigorúan bünteti a rendőrség azokat, akiket rajtakapnak azon, hogy nincs becsatolva az övük. A sofőrt és az utast egyaránt büntethetik: lakott területen belül 10 ezer, azon kívül 20 ezer, autóúton és autópályán pedig 30 ezer forintnyi bírságot szabnak ki a vétkesekre. A szakemberek rendszeresen, minden egyes alkalommal felhívják a figyelmet, hogy a közlekedésben résztvevők mindig tartsák be a szabályokat, mert az életet menthet. Hogy mindenki hazaérjen!