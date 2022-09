A debreceni édesanya és kisfia halála után jöttek rá: túl veszélyes az útszakasz

Mint arról a Bors is írt, a 28 éves debreceni családanyát, R. Vivient és 8 éves kisfiát, Milánt, egy Stamfordhoz közeli légibázis tavában találták meg, miután kocsijukkal a kerítést átszakítva a vízbe zuhantak.

A kék Ford Focust egy helybeli vette észre, aki azonnal értesítette a zsarukat és a mentőket, akik bár azonnal a helyszínre értek, de Vivienen már nem tudtak segíteni. Milánt az eset után kórházba vitték, és sokáig harcoltak az életéért, de sajnálatos módon a kisfiú is elhunyt.

Fotó: Cambridgeshire Police

Méltó módon szeretnék eltemetni Vivient és Milánt

Vivien és Milán szerettei, ismerősei és családja teljesen összetörtek:

Imádta Milánt, az a kisfiú volt a mindene, fantasztikus anyuka volt. A szívem is meghasadt, amikor meghallottam, mi történt. Bele sem merek gondolni, hogy mit érezhetnek a szegény szülei. Ők is kint élnek, és Vivi volt az egyetlen gyermekük, Milán pedig az egyedüli unokájuk

- mondta korábban a Borsnak a család egyik ismerőse.

Egy másik ismerős a tragédia után gyűjtést szervezett, hogy Vivien édesanyja, Tünde méltóképpen temethesse el egyszem lányát és unokáját:

- Vivien olyan gyönyörű, kedves ember volt! Az első, aki segített a rászorulóknak. Milán büszke és elhívatott anyja. De sajnos 28 évesen elvették tőlünk. A legjobb barát, akit valaha is elképzelhetsz. Bátor és megállíthatatlan. Milán volt az egyetlen fia, a legkedvesebb fiú, tele élettel. Ezen a héten kellett volna elkezdenie a negyedik évet az iskolában. Két gyönyörű ember jövőjét tragikusan ellopták tőlük, amivel a mi életünk is örökre megváltozott. Mindannyiunknak minden nap hiányozni fognak. Ha szíved szerint adakoznál, akár a legkisebb összeggel is, azt nagyon megköszönnénk. Előre is köszönöm a segítséget - írta Vivien egyik barátja az adománygyűjtő oldalon.

Rekordidő alatt összegyűlt az összeg

A kitűzött cél 5000 ezer font, azaz valamivel több, mint kétmillió forint volt. Ezt azonban alig két nap alatt el is érte a gyűjtés. Az ismerős nem csodálkozik:

Nem volt olyan, aki Vivient vagy a mindig mosolygós Milánt ne szerette volna. Mindannyian összetörtünk, amikor megtudtuk, mi történt. Magától értetődő volt, hogy aki csak ismerte őket, adott az összegbe valamennyit. Remélem, még ezután is folytatódik, mert ha a neki mindent jelentő lányát és unokáját nem is adhatjuk vissza, anyagilag segíthetjük Tündét

- szögezte le az ismerős, hozzátéve: szeretnék, hogy a gyásztól összeroppant anyának és nagymamának legalább az anyagiakkal ne kelljen most törődnie.

Kiderült: veszélyes az útszakasz

Vivien és Milán halála után egy helyi képviselő rögvest akcióba lendült, ugyanis kiderült: a veszélyes kanyarra több helyi is panaszkodott.

A szóban forgó út veszélyes, mivel keskeny, kanyargós. Útlevágásként használják, és általánosságban elmondható, hogy az emberek errefelé túl nagy sebességgel vezetnek. A kérdéses kanyar különösen rossz, és fogalmam sem volt arról, hogy a tó ilyen mély. Most minden olyan illetékessel tárgyalok, akinek ez a terület és a közeli autópályák a hatáskörébe tartoznak, hogy megnézzük, hogyan lehet biztonságosabbá tenni

- mondta a Peterborough Today című lapnak Gavin Elsey tanácsos.