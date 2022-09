A Bors utánajárt: Miért súrolják a fejünket a utasszállítók ott, ahol nem is kéne nekik?

Képzeljük el, hogy nyugodtan vezetünk egy főúton, és épp elkerüljük az egyik nagyobb várost, amikor egyszer csak egy alacsonyan szálló repülő ereszkedik mellettünk – a vér is meghűlne bennünk. Hasonló történt a Bors olvasójával is, aki szerette volna megtudni, vajon mi történt az utasszállítóval.

Azt hitték, komoly gond van

El is küldte lapunknak az információt, miszerint a minap Kecskemét mellett, a 44-es úton „találkozott” egy repülővel:

"Szinte horrorisztikus volt a látvány, és még egy mentőautót is láttam szirénázva hajtani a reptér felé. Még a gép kiengedett kerekeit is tisztán láttam, sőt, szinte össze is tudtunk kacsintani a pilótával, annyira közel volt! Azt gondoltam, biztosan kényszerleszállás, rosszul lett egy utas, vagy ilyesmi lehet, mivel a katonai reptérre nem szoktak csak úgy civil gépek kerülni"

– írta olvasónk, és elküldte a fotót is, amin látszik, valóban igen alacsonyan szállt a Wizz Air gépe.

A feltevés ráadásul nem is volt alaptalan, ugyanis a repülők is hasonlóan köröznek kényszerleszálláskor, hogy üzemanyagot égessenek el.

A Flightradaron is látszódott a gép, viszont az érkezés és az indulás is a Ferihegyi repülőtér volt. Miután azonban a azonosítóját is rögzítette, utána tudtunk járni, mi lehetett az oka, hogy a radaron is láthatóan körözött a város felett az utasszállító.

Fotó: Bors

Nem száll le, csak úgy tesz

A kérdéses gép a WZZ701-es, ami az airportal.hu szerint egy gyakorló repülő, pont úgy, mint a tanulóvezető autók, csak épp nincs egy hatalmas „T” betű a szárnyukon. Ezekkel a leendő pilóták tesznek úgynevezett iskolaköröket, vagyis felszállnak, kört tesznek, majd leszállnak, és ezt többször megismétlik.

Ezen kívül létezik egy „touch and go” művelet is, ami a gyakorlatban így néz ki.

A légitársaságok pilótái, miután a szükséges elméleti és gyakorlati (szimulátoros) képzéseken átestek, így gyakorolják a megközelítést és a leszállást.

"A Wizz Air WZZ701-es lajstromszámú gépén a Wizz Air frissen végzett pilótái úgynevezett landing tréninget végeznek, amely során a sikeres szimulátoros vizsga után a megközelítést és a leszállást gyakorolják, természetesen utasok nélkül. Ezek a tréningek jellemzően kisebb repülőterek légterében folynak, ahol kevesebb leszálló és felszálló géphez kell alkalmazkodni, maga a tréning pedig nem különbözik jelentősen egy hagyományos le- vagy felszállástól."

- erősítette meg a Borsnak a Wizz Air sajtóosztálya.

Több város környékén köröznek

Sokszor felmerül a kérdés a lakosság részéről, hogy vajon miért súrolják az utasszállítók a fejük búbját olyan városok környékén, ahol nincs is nemzetközi repülőtér. Ezeket a gépeket ugyanis láthatjuk gyakorlatozni például Sármellék, Pápa, Debrecen, Kassa és Kecskemét környékén is. Az Airportal szerint felmerül a kérdés, hogy miért nem Ferihegyen gyakorolnak. Nos, a válasz egyszerű: azért, mert a hatalmas landoló és induló forgalom kellős közepén képtelenség lenne gyakorolni, egy alacsony forgalmú reptéren ugyanakkor zavartalanul gyakorolhatnak a pilóták.