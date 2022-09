80 milliós Lambóval száguldott a tini Budapesten

Versenypályának nézte a budapesti Váci utat egy 17 éves srác, aki az apjától „kölcsönvett” külföldi rendszámú sportkocsival, egy Lamborghini Huracannal száguldozott szeptember 16-án éjszaka.

A rendőröket az ott lakók riasztották, mert állításuk szerint túl hangos volt a 80 millió forintot érő luxusverda. Az igazoltatás során kiderült, a 17 éves fiú több szabályt is megszegett. A bérelt luxusautót ugyanis csakis akkor vezethette volna, ha már betöltötte a 28. életévét és legalább nyolc év tapasztalattal rendelkezik. Fontos megjegyezni azt is, hogy minden esetben fel kell tüntetni a bérlést igazoló okmányon, hogy ki lesz az, aki vezetni fogja az autót. Extra költség fejében több sofőrt is meg lehet adni, viszont csakis az okmányon szereplők vezethetik az autót.

A kiskorú ellen feljelentést tettek és a helyszínen elvették az autó rendszámát is, mivel a fiú nem rendelkezett az előírt engedéllyel az édesapja által bérelt jármű vezetéséhez.

80 millió forintba kerül egy Lamborghini Huracan Fotó: Pixabay

Lapunk utánajárt, hogy mennyibe kerül, ha egy Lamborghinivel szeretnénk munkába járni. A bérleti díj és a kaució minden esetben előre fizetendő. A Lamborghini Huracan esetében a napi bérleti díj 240 ezer forint, emellett pedig kétmillió forintos kauciót is elkér a szolgáltató. Egy bérlési napon maximum 200 kilométert tehetünk meg, ha ezen felül használjuk az autót, akkor plusz díjat számítanak fel.