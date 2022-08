Laza anyákat húzna meg a tréfás kedvű szerelő

A 42 éves Sándor Zoltán villanyszerelőnek tanult: immáron 24 éve dolgozik a szakmájában, melyet soproni lakosként leginkább helyben, illetve a település vonzáskörzetében gyakorol.

Én csak egy viccnek szántam ez egészet: gondoltam, az emberek majd nevetnek egy jót, aztán mennek tovább, de legalább megmaradok a fejükben

– mondta el kérdésünkre a szaki, aki tehát mindössze megkülönböztetni kívánta magát a szürke tömegtől, megbántani senki sem akart.

Sanyi, a villanyász meghúzza a laza anyákat is, legalábbis szlogenje szerint

Nem megy el bárhová

Mégis sikerült, hiszen a világháló kegyetlen népe azonnal betalálta a férfit, miután egy élelmes lesifotós elterjesztette a Zoltán furgonjáról készült képet – ami a tavasz vége óta viseli oldalán a kissé sikamlós, enyhén szólva is kétértelmű mottót.

– Őszintén szólva, nálam azóta még senki sem panaszkodott, pedig kapok hívást bőven, sőt – magyarázta Sanyi, azaz Zoli, akit a felvétel gyors elterjedése óta hazánk legkülönbözőbb pontjairól kerestek már meg.

– Hívtak már dolgozni a fővárosba, de Debrecenbe is, én viszont olyan messzire biztosan nem megyek el egy munkáért – jelentette ki a „villany ász”, aki (ha a jelentős földrajzi távolságok végett nem is megy házhoz mindenhová) segítséget már telefonon keresztül is nyújtott az őt megkereső ügyfeleknek.

– Legutóbb éppen egy hölgyet biztosítottam arról, hogy nyugodtan elfogadhatja a helyi kolléga piacképesnek bizonyuló árajánlatát, hiszen én sem vállalnám el olcsóbban a melót – tette hozzá a férfi.

Nem vagyunk egyformák

– Így, hogy ezt írtam ki, még elő is szűrhetem a kuncsaftokat: aki túl prűd ahhoz, hogy ezen megsértődjön, úgysem hív fel, akinek pedig hasonló a humora, azzal bizonyára könnyen megértjük majd egymást – vélekedett Zoltán, hozzátéve, hogy elvégre nem vagyunk egyformák. Ez pedig olyannyira igaz, hogy a weben tárolt archív tartalmak között kutatva, sikerült rábukkannunk egy szintén építőipari területen tevékenykedő cégre, amely valaha ugyancsak ezzel a szlogennel operált – a tény pedig, miszerint mára már nem teszik, éppen a fenti szabályt erősíti.

Nem Sanyi volt az első, aki ezzel a szóviccel reklámozta magát Forrás: Facebook

Nincs új a nap alatt

„Segítünk meghúzni a laza anyákat” – a jó szerelőt körülíró szakállas poén ezen változatával próbálkozott betörni a köztudatba még 2012-ben a munkaruházati cikkeket, illetve kézi szerszámokat forgalmazó Tool Company is, méghozzá az akkori tulajdonos véleményes ötlete szerint.

Akkor még jó tréfának tűnhetett az ilyesmi, de mivel nálunk nők is dolgoznak, a „metoo kampány” óta nem bánjuk, hogy velünk kapcsolatban már feledésbe merült ez a kétes üzenetű szlogen

– mondta el kissé szemérmesen az egyik ott dolgozó, ugyancsak Zoltán nevű munkatárs.