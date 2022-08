Újra felcsendülnek az Omega slágerei a jubileumi koncerten

Az Omega együttes idén nagyszabású, jubileumi koncerttel ünnepelte volna fennállásának 60. évfordulóját. A hajdani legendás ötösfogatból azonban már csak ketten maradtak, a hiányzók nem pótolhatók. Csalódás és fájdalom kíséri ezt a hiányt, amit orvosolni szeretnének a szervezők egy különleges eseménnyel.

Továbbvinni a nevet

Debreczeni Ferenc "Ciki" számára is új, hogy a közönségük mások előadásában hallhatja a színpadról az Omega slágereit, de kíváncsian várja, miként fogadja a közönség.

- Sokat gondolkodtunk, hogy ezt hogyan is valósíthatjuk meg - magyarázta Ciki, aki hozzátette, hogy a történtek ellenére meg szerette volna valósítani a jubileumi nagykoncertet, amit még Kóbor Jánossal terveztek. - Azt érzem, nem lenne szerencsés teljes mértékben továbbvinni az Omega nevet. De ebben a kérdésben figyelembe vesszük a közönség véleményét is!

Az Omega 60 éves stílushordozó

- Amikor elkezdtük a próbafolyamatot erre az eseményre, akkor bőven volt mit tenni, mert minden előadónak van egy saját stílusa, de ugyanakkor van egy hatvan éves „stílushordozó”, az Omega, a műfaj gyakorlatilag, amit magunknak megteremtettünk. És ezeket összhangba kellett hozni - magyarázta Debreczeni. - Természetesen a hangszeresek és a szólisták is hozzák önmagukat a stíluson belül, s azt is érzem, hogy nem szabad elmenni a teljes utánzás irányába!

Ez nagyon hosszadalmas folyamat volt

Debreczeni Ciki számára nagyon nehéz volt az elmúlt időszak, sok családtagot, barátokat, munkatársak veszített el.

- Most kezd bennem elindulni egy kis feloldozás – mondta sóhajtva az Omega dobosa, aki most abból is erőt merít, hogy újra a közönség elé viheti a népszerű dalokat. - Azt hiszem, hogy viszonylag jól megoldottuk a feladatot, a számokat át tudtuk ültetni erre az új formációra is. Úgyhogy valószínű elfogadható lesz majd a közönség részére - mondta Ciki.

"Úgy kezdtem az életemet, hogy Omega-rajongó voltam"

Nagy Feró az egyike azon énekeseknek, akik újra színpadon szólaltatják meg a legnagyobb Omega-slágereket.

- Úgy kezdtem az életemet, hogy Omega-rajongó voltam. Az E-klubba jártunk, minden héten ott játszott az Omega - kezdte a visszaemlékezést Nagy Feró, aki nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy énekelheti az Omega slágereket. - Ezek a dalok Kóbor János Mecky-re lettek írva. Mecky-nek pedig egy hihetetlen érdekes hangja volt. Ő a magasakat is úgy énekelte ki, mint az egyszerű, normális hangokat. És amikor én elkezdtem ezt énekelni, akkor tűnt fel, hogy milyen magasan is énekel.

60 év 60 dal

Az Omega együttes idén ünnepli 60 éves fennállását. Sajnos az eredeti formációból már csak ketten maradtak, a hiányzók pedig nem pótolhatók. Az együttes rajongói tiszteletére azonban egy különleges műsorral készülnek a szervezők. A Hétrétország fővárosának számító Őriszentpéteren három napon át 60 esztendő 60 Omega-dala csendül fel a kortársak és a magyar rockszcéna fiatalabb képviselőinek előadásában.

Az Omega Park nevet viselő helyszínen augusztus 12-13-14-én az Omega élő tagjai, Debreczeni Ferenc "Ciki" és Molnár György "Elefánt" mellett az előadók között lesz:

Bródy János

Földes László HOBO

Frenreisz Károly

Nagy Feró

Tolcsvay László

Zalatnay Sarolta

B52 formáció

100 Folk Celsius

Anna & The Barbies

Iván & The Parazol

(Metropol)