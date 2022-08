Rezsicsökkentés: így spórolhatnak a feltöltőkártyás áramvásárlók

Hogyan érinti az előre fizetős mérősöket az áremelkedés?

Ezzel a címmel jelent meg egy újabb tájékoztató anyag a Magyar Villamos Művek (MVM) honlapján. Eszerint az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyfelei esetén az előre fizetős mérők feltöltése a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 2523 kWh feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a lakossági piaci áron kerül elszámolásra.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei esetén már más ha helyzet. Ők az utolsó töltés óta eltelt napokra járó kedvezményt érvényesítik. Mivel az éves kedvezményes mennyiség náluk is 2523 kWh, a kedvezményes mennyiség egy napra így 6,9 kWh. Ugyanez vonatkozik az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon ügyfeleire, akik 2021. szeptember 1-je előtt is már az MVM Nextesek voltak.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Például ha 2022. július 20-án volt az utolsó feltöltés, akkor július 21. és július 31. között kedvezményes áron történik az elszámolás a régi árak szerint. Aki pedig augusztus 20-án tölt fel az óráját, annál erre a 20 napra az új naparányos kedvezményes mennyiséggel történik az elszámolás. Minden további feltöltés esetén a két vásárlás között eltelt napok számát veszik figyelembe. Például ha augusztus 8-a után a következő vásárlás augusztus 27-e, a két dátum között eltelt napok száma 20 nap.

Példaszámítás

Tegyük fel, hogy valaki 90 kWh-t szeretne feltölteni, és a két feltöltés között eltelt napok száma 30, például július 21. és augusztus 20. között. Ebben az esetben az egy napra eső feltöltött mennyiség 3 kWh. A július 21. és július 31. közötti időszakra 30 kWh feltöltés esik, ezt a korábban megszokott módon számolják el. Az augusztus 1. és augusztus 20. közötti időszakra eső 60 kWh-t pedig már az új árakon. Mivel augusztus 1-től a kedvezményes mennyiség napi 6,9kWh és mi csak 3kWh-t használunk el, csak a kedvezményes áron történik az elszámolás.

Mi van, ha valaki ennél jóval több áramot használ?

Például aki 270 kWh-t szeretne feltölteni ugyanúgy július 21. és augusztus 20. között, akkor nála az egy napra eső feltöltött mennyiség 9 kWh. A július 21. és július 31. közötti időszakra 90 kWh feltöltés esik, ezt a korábban megszokott módon számolják el. Az augusztus 1. és augusztus 20. közötti időszakra marad 180 kWh feltöltött mennyiség. Ebből 138 kWh jár rezsicsökkentett áron (6,9x20) vagyis 42 kWh lesz elszámolva a magasabb, lakossági piaci áron.