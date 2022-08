Rezsicsökkentés: Így juthat kedvezőbb feltételekhez

A társasházak az átlagfogyasztást felszorozhatják a lakások számával és eddig a fogyasztásig a rezsicsökkentett árat fizetik – áll a jogszabályban. Vagyis amíg egy kétgenerációs családi ház évi 1729 köbméter gázt kap rezsicsökkentett áron, addig egy kétlakásos társasház már 3458 köbmétert. Éppen emiatt sokan elgondolkodtak azon, vajon mennyire bonyolult egy családi házat társasházzá alakítani. Utánajártunk!

Ez kell a társasházzá alakításhoz

A társasházakról szóló törvény szerint társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás van, vagy alakítható ki. Vagyis társasházzá alakítható akár egy meglévő, kétszintes családi ház is. Sőt, egy telken két egymástól teljesen különálló házból is lehet társasház, ahogy egy ikerházból is. Ha ez adott, akkor már csak egy ügyvédet és egy földmérőt kell keresni. A társasház ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez ugyanis egy ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirat és az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartásba vett alaprajz szükséges. Ez utóbbit intézi a földmérő.

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás van, vagy alakítható ki Fotó: Shutterstock



Mennyibe kerül társasházzá alakulni?

Az ingatlan-nyilvántartási díj annyiszor 6600 forint, ahány újonnan létrejövő lakást jegyzünk be.

Mivel az eljárás ideje 60 nap, gyorsabb, ha soron kívüli eljárást kérünk, ennek 10.000 Ft a díja lakásonként.

A földmérő díja sok mindentől függ, de az országos átlagár 95.000 Ft.

Az ügyvéd díja is irodánként eltérő, de az egyik fővárosi ügyvédi iroda lakásszámtól függően 150-250.000 Ft+Áfa áron készít alapító okiratot társasházak részére, a szervezeti és működési szabályzat elkészítése pedig 120.000-280.000 Ft, szintén lakásszámtól függően.

Ez így összesen két lakás társasházzá alakítása esetén 381.600 Ft.

Van egy másik lehetőség is a spórolásra

Ha két vagy három család lakik egy háztartásban, családonként érdemes lehet külön mérési pontot kialakíttatniFotó: Faludi Imre

Ha két vagy három család lakik egy háztartásban, családonként érdemes lehet külön mérési pontot kialakíttatni, vagyis mindenkinek egy külön gázórát felszereltetni. A kedvezményes, 1729 köbméter rezsicsökkentett árú gáz ugyanis mérőóránként értendő. Erről a lehetőségről bővebben itt lehet tájékozódni, árban pedig szintén százezres költségekre számíthatunk. Viszont ez egyszeri befektetés.