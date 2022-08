Rezsicsökkentés: 7 tipp a mindennapokból az energiahatékonysághoz

A rezsicsökkentés csökkentésével előtérbe kerültek azok a tippek és trükkök, amelyekkel mérsékelhetjük áram-, gáz- és vízfogyasztásunkat. Ezekből mutatjuk meg a legérdekesebbeket.

Ha megfogadunk néhány praktikát, kevésbé kell számolgatni a csekkek fölött Fotó: Shutterstock

1. Engedjük be a természetes fényt

Ha ön reggel, ébredés után egy kávéval a kezében üldögél néhány percig, nélkülözve minden elektromos kütyüt, akkor van egy jó hírünk: ön energiahatékony! Igaz, hogy a redőny lehúzásával hűvösen tudjuk tartani a lakást, de ha beengedjük a felkelő nap fényét, azzal a környezetnek és magunknak is jót teszünk, különösen úgy, hogy addig sem kapcsoljuk fel a villanyt.

2. Legyünk kevesebbet otthon

Ezzel nem arra célzunk, hogy túlórázzunk a munkahelyen, épp ellenkezőleg. Keressünk olyan hobbit, amivel 1-2 órára kimozdulhatunk a mindennapokból, legyen az sport, valamilyen tanfolyam vagy más tevékenység, addig sem ég otthon a villany.

3. Hősugárzó helyett mamusz vagy szőnyeg

Télen a konvektorok, radiátorok mellett nagy szerep jut a hordozható, egyszerű hősugárzóknak. Ezeket azonban felesleges bekapcsolni, különösen ha például fázik a lábunk. Ha közel van, éget, ha távol van, semmit nem csinál. Egy zokni a lábra vagy egy mamusz sokkal hatékonyabb, ráadásul egyik sem zabál áramot úgy, mint a hősugárzó! De egy leterített szőnyeg is sokat segít a talpunkon, ha pedig kezdődik a házibuli, pikk-pakk fel lehet tekerni, akár Fenyő Miklós hangjára.

Egy házon kívüli kellemes elfoglaltság, például egy jóga is rezsicsökkentő tényező: amíg nem vagyunk otthon, nem ég a villany Fotó: Pixabay

4. Fürdés helyett zuhanyzás

Ha teleengedjük a kádat vízzel, hosszú percekig pancsolhatunk benne. De egy gyors zuhanyzás nemcsak azért hatékonyabb, mert harmadannyi vizet használunk fel, ha mosakodásnál elzárjuk a csapot még kevesebbet (így a bojlernek is jóval kevesebbet kell felmelegítenie), hanem azért is, mert tisztábbak leszünk a zuhanyzással. Így nyertünk mi is és a természet is, nemde?!

5. Ne legyenek párhuzamosságok

A házimunka olyan, mint az egyik Wellhello-sláger: sohavégetnemérős. Ennek ellenére érdemes odafigyelni, hogy melyik készüléket mikor használjuk, ugyanis a nagy energiaigényű gépek áramfelvétele bizony megdolgoztatja a hálózatot. Így, ha lehet, ne mosás közben porszívózzunk fel, de ugyanez érvényes a háztartási kütyükre. Számítógépezés közben feleslegesen megy a tévé, vagy a tablet, miközben csak fogyasztják az áramot.

Zuhanyzáskor nemcsak a vízzel, de az árammal is takarékoskodunk, ráadásul tisztábbak leszünk, mintha egy teli kád vízben fürdenénk Fotó: Pixabay

6. Váltsuk le a régi gépeket

Sok háztartásban még mindig rendszerváltás előtti vagy környéki gépek üzemelnek. Régi bojler, Hajdu hűtő, Rakéta porszívó, Saturn vasaló, satöbbi. Mentségükre legyen mondva, hogy még mindig működőképesek, de eszméletlen mennyiségű áramot használnak el. Ilyen esetben tényleg itt az ideje az energiatakarékos eszközök használatának.

7. Légkondi helyett mennyezeti ventilátor

A 80-as, 90-es évek vendéglátóipari egységeiben láthattunk plafonra szerelt, óriás ventilátorokat. Egy-egy menőbb ház nappalijában is előfordult. Az ezredfordulóra ezek kimentek a divatból, de manapság érdemes lehet visszatérni hozzájuk! Kevés energiával működnek, ráadásul folyamatosan forgatják a szoba, a lakás levegőjét, így elviselhetővé téve a kánikulát.