Reneszánszukat élik a Közösségi Kertek: többtagú család számára is spórolást biztosíthatnak

Eddig sem jelentett akadályt a belvárosi lakásban kertészkedni. Nevelhettünk az ablakpárkányon paradicsompalántát, vagy imádkozhattunk a leárazáson vásárolt bazsalikomunknak, hogy produkáljon új hajtást. Aki ennél komolyabban gondolta a tudatos étkezést, és nem volt elég neki az erkély, tagja lehetett egy Közösségi Kertnek, ahol kedvére termeszthetett bio zöldségeket. Mára azonban nagyot fordult a világ, a háború, az energiaválság okozta áremelkedés következtében az egekbe szökött az élelmiszer, a zöldségek és a gyümölcsök ára. Egyre többen igyekeznek takarékoskodni, így egyre nagyobb a nyüzsgés a közösségi kertekben, ahol mindenki magának termesztheti meg azt ami az asztalára kerül. A spórolás jelentős is lehet havonta, ha valaki ügyesen csinálja.

A termékek drágulásával megnőhet a közösségi kertek forgalma

– Mi családokat látunk el, de vannak, akik eladásra is termelnek. A palántákért közelharc volt, hogy kié legyen, olyan népszerűek. Nagyobb a tudatosság, különösen a fiatalabb generációban. Ők kerülik a televegyszerezett gyümölcsöket és zöldségeket, mert érdekli őket, hogy mit adnak a gyereküknek enni – mondta el a Metropolnak Bányi Gyuláné. A KALOT közösségi kert vezetője, azonban rámutatott arra is, hogy ma már nem csak ez a prioritás akkor, amikor egy ember tagjává válik a közösségnek.

Fotó: Metropol

– A növekvő élelmiszerárak miatt egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy saját maguknak termeljék meg a zöldségeket és a gyümölcsöket. Már most várólista van a belépni vágyó tagoknak, az elmúlt hónapokban, sokkal többen jelentkeznek hozzánk.

„A helyzet nem lesz másmilyen, mint a járványidőszakban”

– A COVID időszakban a kertekben normális volt a helyzet. A mezőgazdasági munkát nem korlátozták a járvány idején, ezért minden rendben ment, remélem most sem lesz máshogy – vélekedett Bányi Gyuláné. Mindenesetre az emberek életszínvonala javulni fog a spórolással és az általános közérzete is, hisz sokkal jobban érzik magukat, ha tudják mit esznek, és mellé még ők is termesztették azt, nem beszélve arról, ha takarékoskodik ezzel.

Havonta tízezreket lehet spórolni szezonban

A spórolás mértéke, a termények mennyisége függ a kert és az ágyás méretétől, az időjárástól és az évszaktól. Van aki el is ad, van aki csere-berél de van olyan is, aki az egész családja számára megtermeli a zöldséget.

Fotó: Metropol

– A 6,5 négyzetméter alapterületű magaságyások szerintem csak alap tapasztalatok szerzésére alkalmasak, főleg, ha vegyesen kerülnek bele konyhakerti növények. Ilyenkor a megtermelt termények csak kiegészítői lehetnek egy háztartás éves fogyasztásnak. Egészen más a helyzet viszont monokultura kialakításánál (egyféle, pl. csak paradicsom ültetése). Ezzel már megoldható nyári időszakban egy család teljes ellátása is, ami érezhető megtakarítás anyagilag, miközben minőségi termény kerül a tányérra. Fűszernövények termesztésével egy kisebb közösség is ellátható ekkora területről – avatta be a Metropolt Kormos Péter, a Zöldpalota Kert megbízott vezetője.

Így változott az ágyásokban gyakran termelt zöldségek ára az elmúlt évben