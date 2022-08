Ezt üzente a Pécs külvárosában pokoli tűzvészt okozó férfi

Mint arról korábban a BorsOnline is beszámolt, csütörtök délután hatalmas tűz pusztított Pécs külvárosában, a Mecsekoldalban: a lángokkal, amik legalább tíz épületet – köztük pinceépületeket, hétvégi házakat és lakóházakat – károsítottak, még este is küzdöttek a baranyai, somogyi és tolnai tűzoltók. Csaknem százhúsz lánglovag és negyven katasztrófavédelmi gépjármű volt szolgálatban a helyszínen. Úgy tudni, több gázpalack is felrobbant, három ház pedig teljesen leégett.

A hatóságok közlése szerint feltehetően nem szándékos gyújtogatás történt: gondatlanságból elkövetett közveszély-okozás miatt indítottak nyomozást. Még aznap megtalálták a feltételezett tettest, akit füstmérgezéssel kórházban kezeltek.

A katasztrófa okozója a Pécs Aktuálnak küldött nyílt levelet: nevét vállalva kért bocsánatot a történtekért. Írását változtatás nélkül, teljes egészében közöljük.

„Őszintén kérek bocsánatot minden pécsi polgártól!

A mai napon balesetet okoztam. Akaratom ellenére történt mindez. Minden károsult jogos kárát a legjobb tudásom és szándékom szerint meg fogom téríteni a lehető legrövidebb időn belül.

Teljes felelősséget vállalok a történtekért. Büntetőjogi és polgári jogi értelemben is.

Nem szándékosan okoztam katasztrófát. Véletlen baleset történt, amit már nem tudtam megfékezni. Úgy jártam el, ahogy az ilyenkor bárkitől elvárható. Azonnal oltottam a robbanásszerűen terjedő tüzet. Nem lehetett megállítani.

Isten látja lelkem, hogy őszintén sajnálom, ami történt! Bármit megtennék azért, hogy mindazt, ami tettem – figyelmetlenségből, akaratom ellenére –, visszafordíthassam.

Bocsánatot kérek minden pécsitől! Ami egy embertől elvárható, meg fogom tenni a kártérítés érdekében. Isten engem úgy segítsen. Holnap, pénteken reggel a rendőrségre kell mennem. Természetesen alávetem magam a büntetőeljárásnak. Nem bújok ügyvédek háta mögé. Vállalom a balesetből adódó minden felelősségem.

Őszintén sajnálom!

Bocsánatot kérve mindenkitől: Kósa Mátyás Krisztián”