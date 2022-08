Ők keresik a szerelmet a Money or Love műsorában

Napokon belül hatalmas kaland veszi kezdetét a Karib-térségben, ahol a Super TV2 vadonatúj produkciója, a Money or Love – Fogadj a szerelemre! epizódjai forognak majd. A vadonatúj napi dating showban a szereplőknek nem lesz egyszerű dolguk, hiszen heteken át amellett, hogy randiznak, különböző játékos feladatokat is meg kell oldaniuk, hogy egyre közelebb kerüljenek választottjukhoz, na meg a 10 millió forintos fődíjhoz.



Elsőként öt lány és öt fiú költözik be a Money or Love helyszínére, hogy megtalálják párjukat vagy épp taktikusan, másokat kihasználva meggazdagodjanak: Petra, a taktikus szépségkirálynő; Szandi, az extrém vagány csaj; Zsófi, a díva; Angéla, az egzotikus tornádó; Kitty, az amazon; Zotya, az érzelmes alfa; Aidan, a manipulátor; Alex, a túlpörgős; Bazsi, a szívtipró; Ádám, a romantika és odafigyelés mestere.





A párkeresés számukra azonban nem csak szórakozásból áll majd, egy lelki utazáson is részt vesznek, hogy szívük minél nyitottabb legyen egy új kapcsolatra. A szerelem útvesztőjében Demcsák Zsuzsa kalauzolja majd őket. A lányok és fiúk bár külön élnek, konfliktusokból így sem lesz hiány. E mellett pedig külön izgalmat rejt, hogy a nézők sem csak passzív szemlélői az eseményeknek, aktívan belenyúlhatnak a párkeresők életébe, hiszen szavazhatnak, hogy ki maradjon és ki távozzon a szigetről. Új beköltözők és váratlan fordulatok is felpörgetik majd a Money or Love szereplőinek életét.



Az első adásra nem kell sokat várni, hiszen szeptember 4-én debütál a műsor a TV2 képernyőjén a Sztárban Sztár Leszek! után, majd minden hétköznap 21:00-tól a Super TV2-n követhetik a nézők a párkeresők kalandjait.