Majdnem száz embert vittek kórházba a magyarok kedvelt üdülőhelyén

A Magyar Szó azt írja, hogy a mérgezés a montenegrói Budva egyik éttermében történt, a vacsora után ugyanis az emberek tömegesen fordultak orvoshoz a jelentkező gyomorpanaszokkal. Sokan olyan rosszul lettek, hogy kórházba kellett őket vinni, ezeket a súlyos eseteket a kotori kórházban látták el.

Az intézmény igazgatója azt mondta, hogy a betegeket pénteken szállították be hozzájuk, este tízig pedig 30 ételmérgezéses esetet láttak el, közöttük 15 év körüli fiatalokat, de szombat délelőtt szerencsére már jobban lettek, így haza is engedték őket. Elárulta azt is, hogy a betegek többsége lengyel, szlovák és szlovén állampolgár, és megerősítette, hogy valamennyien egy étteremeben étkeztek.

AFotó: Illusztráció - Pexels

Azt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan melyik egység volt a mérgezés forrása, a budvai egészségügyi központ pedig az eddigiek alapján azt mondta, nem tudják, mitől betegedhetett meg egyszerre ennyi ember, méghozzá olyannyira hasonló tünetekkel. Vélhetően az esetet a továbbiakban még vizsgálni fogják, addig is a budvai önkormányzat szállást és szállítást is felajánlott a turistáknak.

A sajtókérdésekre még egyik helyi lap sem kapott választ, az állami szervek ugyanis munkaszüneti nap miatt még nem nyilatkoztak az ügyben. Az bizonyos, hogy az illetékes montenegrói hatóságok már megkezdték a járványügyi vizsgálatokat: a Szabad Magyar Szó úgy tudja, hogy közegészségügyi ellenőrzést is végeztek, illetve mintákat vettek az élelmiszerekből több olyan helyszínen, ahol a megbetegedett emberek tartózkodtak vagy ettek.

Emellett az idegenforgalmi ügynökség vasárnap reggel megkezdte annak a szállodának a szobáinak és éttermének lezárását, ahol a lebetegedett utazók megszálltak.

Azt viszont még ők sem sejtik, hogy a hely pontosan mely részén kapták az ételmérgezést, mindenesetre a kijelentkező, kezelt turisták szobáját lepecsételték, a hotel étterme pedig a vizsgálat végéig nem szolgálhat fel ételt.