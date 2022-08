Elképesztő, mit rögzítettek a kamerák az M4-esen, kész szerencse, hogy nem történt tragédia

Több mint 400 forgalomfigyelő kamera van már az ország útjain, ennek hála a Magyar Közútnál olyan dolgok is napvilágot látnak, amikre korábban még nem volt példa. Emiatt a közútkezelő azt is elmondhatja magáról, hogy sok víz lefolyt náluk a Dunán, nem nagyon tudnak nekik a forgalomban résztvevők már meglepetéseket okozni.

Arra ugyanakkor nem számítottak, hogy újabb, futásban jeleskedő gyalogosokra lesznek figyelmesek, ezúttal az M4-esen, a Tiszánál.

Az Instagramra is posztolt videóban jól látható, hogy két fiatal a vadvédőkerítésen átugorva, majd az autópályára beszaladva rövidíti le az utat, valószínűleg a közeli strand felé. Az is tisztán látszik a felvételen, hogy éppen egy kanyarban tették mindezt, ahol nehezen látható az érkező autósok számára, ha valaki átszalad a pályán. Ráadásul az egyik fiatal még a forgalommal párhuzamosan is szaladt másodpercekig úgy, hogy már közelített felé a kamion.

– Később újabb két fiatal a pálya alatti átereszben mászik át. Vélhetőleg Tiszapüspökiből mentek át a szajoli Holt-Tiszára fürdeni... Ugyanezen a helyen volt már kétszer vadvédő háló kivágásunk is. Ezért a veszélyhelyzetre figyelmeztető tájékoztatókat helyeztünk több helyre a szakaszon – írták a videóhoz, hozzátéve, hogy bejelentést is tettek a megfelelő hatósághoz az ügyben, hogy meg tudják előzni a hasonló, rendkívül veszélyes eseteket.