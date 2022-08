Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Pap Dorci táncpartnere, Sebesi Hunor visszalépett a Dancing with the Stars versenyétől, miután több helyen eltörte jobb karját. Az egykori exatlonos most bejelentkezett, hogy elárulja, Hunor sérülését követően a korábbi évadokból jól ismert Baranya Dáviddal folytatja a versenyt.