Karácsony Gergely megint nagyot ment, most Kispesten állnak értetlenül a döntése előtt

Indoklás nélkül teszi ki a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő bérleményből a Wekerlei Polgári Egyesületet. A döntést maga Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be – számolt be közösségi oldalán Dódity Gabriella, aki azt is elárulta oldalán, hogy „a bérleti szerződés felmondásáról szóló előterjesztésben olvasható valami indoklásféle; utalnak arra, hogy Kispest már régóta szeretne a neves festő-és zománcművésznek, Katona Áron Sándornak egy kiállítóhelyet. Mintha erre majd jó lenne a helyiség. A dolog szépséghibája, hogy amire célozgatnak, pár lépésre innen már megnyílt; a KÁS-ban a művész alkotásai helyet kaptak” - írta bejegyzésében a fideszes politikus, aki a következő fővárosi közgyűlésen egyenesen Karácsony Gerelyhez fog előterjesztést intézni az ügyben.

Gajda Péter érthetetlen válasza

A Wekerlei Polgári Egyesület először Gajda Péterhez, Kispest MSZP-s polgármesteréhez fordult a kérdéssel, aki azt válaszolta, hogy a helyiséget „közművelődési és kulturális célokra kell hasznosítani”.

-Az indoklás szépséghibája azonban, hogy a wekerlei szervezet most is pontosan ezt teszi – érvelt a Dódity Gabriella fővárosi képviselő. A több mint 100 fős civil szervezet nemcsak közművelődési, kulturális és művészeti programokat, kiállításokat szervez a kispestieknek, hanem fejleszti is a Kós Károly téri közösségi helyiséget: legutóbb a saját költségükön alakították ki benne a vizesblokkot.

„A megvonások miatt kell eldobniuk maguktól a bevételt. Logikus, nem?”

Az egyesület ezután Hiller István MSZP-s országgyűlési képviselőtől kért segítséget, aki rá is kérdezett a fővárosnál az érthetetlen döntés okára. Ő azt a választ kapta, hogy a kormányzati megszorítások miatt nincs módja meghosszabbítani a fővárosnak a bérleti szerződést.

„Szóval értik, szerintük megvonások miatt kell eldobniuk maguktól a bevételt. Logikus, nem?”

- tette fel a kérdést Dódity Gabriella.

A hír robbantotta a netet, a kerületiek kiakadtak

A kispestiek közül páran igyekeztek megindokolni, miért is történhetett mindez. Volt aki szerint bicikli út lesz helyette, más szerint Karácsony Gergelyék értékesítik az ingatlant, a bevételből pedig bővítik majd a prémium keretet.