Jó hírt kaptak az autósok a Magyar Közúttól

Év végéig több mint 1000 kilométernyi szakaszt újíthat fel a Magyar Közút.

Főként mellékutak kerülnek, vagy már kerültek is sorra: eddig 523 kilométer átfogó felújításával már végeztek és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak - tájékoztatta a cég az MTI-t.

A felújított szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el: nemcsak a kopóréteget cserélik ki, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, de új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak.

Ezen felül azt is felülvizsgálják, hogy az előkészítés alatt álló útfelújításokat milyen sorrendben végezzék el. Sőt, amennyiben lesz megfelelő forrás, további utak felújítását tervezik.