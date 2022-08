Havi átlagban, teljes napon a TV2 volt az ország legnézettebb csatornája mindhárom kiemelt korcsoportban júliusban

A TV2 infotainment műsorai a második félévet is eredményesen indították, hozzájárulva ezzel a főcsatorna sikereihez. Az este 18 órakor kezdődő Tények egy-egy adását átlagosan a 18-59 éves nézők 17,4%-a, a 18-49 éves nézők 16,8%-a és a teljes lakosság nézőinek 21,8%-a nézte, ami például a teljes lakosság esetében közel 600 ezer nézőt jelentett. Ezzel az eredménnyel júliusban a Tények mindhárom korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett, magasan felülmúlva fő konkurensét, az RTL Klub azonos idősávját is. Az esti Tények Plusz szintén magas nézői részesedést mondhat magáénak júliusban mindhárom kiemelt korcsoportban. A 18-59 éves nézők 13,1%-a választotta, aminél idén csak a májusi közönségaránya volt magasabb. A teljes lakosság körében pedig idősávja legnézettebb műsora lett 15,0%-os közönségaránnyal, ami átlagosan 430 ezer nézőt jelentett. A reggeli órákban műsoron lévő Mokka és Mokkacino folytatva a korábbi hónapok és évek trendjét, júliusban ismét idősávjuk legnézettebb műsorai voltak mindhárom kiemelt korcsoportban.





Júliusban, havi átlagban ismét a Mozi+ lett a legnézettebb kábelcsatorna teljes napon és főműsoridőben is a két fő kereskedelmi csatorna után, a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében. Teljes napon átlagosan a 18-59 éves nézők 4,2%-a választotta, főműsoridőben pedig 4,3%-uk, míg az utána következő Film+ csatornát azonos sorrendben 3,5% és 3,7%. A 18-49 éves korcsoportban is hasonló eredményt értek el a csatornák, és hasonlóan nagy előnnyel végzett az első helyen a Mozi+.

A Mozi+ sikerének is köszönhetően a kábelportfóliók versenyében is magasan vezet a TV2 Kábelportfólió, hiszen teljes napon és főműsoridőben is a legmagasabb nézői részesedést érte el mindhárom kiemelt korcsoportban, ezzel is megerősítve a 2022-ben elért vezető pozíciót.



Júliusban mind a 18-59 évesek, mind a teljes lakosság körében a TV2 Csoport volt a legnézettebb csatornacsalád havi átlagban, teljes napon és főműsoridőben is. A fiatalabb, 18-49 évesek körében teljes napon a TV2 Csoport magas, 21,3%-os közönségarányt ért el, fő riválisa, az RTL Magyarország csupán 17,0%-ot. Ennél a korcsoportnál ugyanakkor főműsoridőben szoros volt a verseny, és végül a TV2 Csoport 22,2%-os, az RTL Magyarország pedig 22,3%-os nézői részesedéssel zárta a hónapot.