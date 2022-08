Hátborzongató jóslattal állt elő az új Baba Vanga: ez vár még ránk 2022-ben

A 19 éves Hannah Carroll 2022-re vonatkozó jóslatai közül 10 már valóra vált, és a fiatal pszichikus a királynő halálát is megjósolta. Többen Baba Vangához mérik a lány tudását.

2022-re Hannah 28 jóslatot jegyzett le, eddig 10 valósult meg, köztük Harry Styles és Beyonce új albumai, Rihanna teherbe esett, Nick Jonas és Priyanka Chopra pedig gyermeket köszöntött a családban. A lány rajong a Kardashian-klánért, ezért több jóslata is őket érinti, és három már be is vált. Legutóbbi jóslata csak a múlt héten valósult meg, amikor Pete Davidson és Kim Kardashian szakítottak, valamint drámát jósolt Kim exének, Kanye Westnek.

A lány azt mondja, a jóslatok úgy jönnek neki, mint egy látomás, érzi a zsigereiben, mi fog megtörténni. Most már pénzért is jósol, havonta több mint 2000 dollárt gyűjt össze abból, hogy a TikTok követőinek jövendöl. Ha csak egy-két fotót is lát az ügyfélről, Hannah pontosan meg tudja jósolni az életében bekövetkező fontosabb eseményeket, a teherbe eséstől az új munkahely megszerzéséig.

2022-re még azt jósolta, hogy meg fog halni II. Erzsébet királynő, Taylor Swift férjhez megy, Hailey Bieber babát fog várni, újra összeáll a One Direction, Billie Eilish coming outol, mint biszexuális, a Grace klinikának pedig vége lesz.