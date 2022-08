Energiaválság: Brutális rezsiszámlákra és karácsonyi áramszünetre számítanak Nagy-Britanniában

Egyre nagyobb a félelem az Egyesült Királyságban, az elszabadult energiaárak miatt. A legújabb számítások szerint jövőre több, mint 6000 fontra (2 millió 850 ezer forintra) rúghat az éves rezsiköltsége a brit családoknak, ami ötször több az idén márciusi 1200 fonthoz (570 ezer forinthoz) képest.

A brit árszabályozó hatóság minden negyedévre megállapít egy árplafont, amelynél többet nem fizethetnek a britek az energiáért. Ez a plafon most közel 2000 font (950 ezer forint), és a tervek szerint ezt emelik meg októbertől 3500 fontra (1 millió 660 ezer forintra). Ez az árplafon érheti el jövő tavasszal a már említett 6000 fontos csúcsot. Az emberek attól félnek, hogy nem tudják majd kifizetni a hirtelen megnövekedett számlákat, ezért sok családnál sötét lesz a karácsony. A szolgáltatók ráadásul trükkös módon arra veszik rá a fogyasztókat, hogy intelligens órákra cseréljék le a régi, elavult mérőórákat, mert ezzel sokat tudnak spórolni a rezsivel. Azt azonban elfelejtik velük közölni, hogy ezek az órák valójában feltöltős órák, azaz az előre befizetett összeg elfogyasztásáig van áram és gáz a lakásban.

Sok brit családban maradhat érintetlen a gáztűzhely télen, az elszabadult árak miatt Fotó: Pixabay

Matthew Taylor, a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat vezérigazgatója szerint nagyon sok idős ember fog meghalni, mert egyrészt kihűlnek a fűtetlen házukban, másrészt éhenhalnak, mert nem lesz pénzük a magas energiaárak miatt az alapvető élelmiszerekre sem.

Az energiaárak emelkedése miatt sok ember azzal a szörnyű választással szembesül majd, hogy vagy kihagyja az étkezést, hogy fűthesse otthonát, vagy pedig hideg, nyirkos körülmények között kell élnie. Egészségügyi szempontból ez elkerülhetetlenül több betegséghez fog vezetni országszerte

- fogalmazott Taylor. A brit infláció utoljára 40 éve volt ilyen magas, mint most, több, mint 10 százalék. Emiatt a családoknak közel 550 fonttal (260 ezer forinttal) kerül többe a bevásárlás éves szinten, mint tavaly. Így sok háztartás már most azzal küzd, hogy legyen elég pénze élelmiszerre és rezsire - írja a DailyMail.

Vészhelyzet lehet abból, ha az embereknek választaniuk kell a fűtés és az evés között Nagy-Britanniában Fotó: Shutterstock

Az energiaválság a brit vállalkozásokat is sújtja: egy 280 éve üzemelő kocsma, a Bath városában található Faulkland Inn nevű pub a bezárás előtt áll, mert képtelenek kifizetni a brutálisan megnőtt villanyszámlát - az árplafon ugyanis nem érvényes a vállalkozásokra. – Átvészeltünk több gazdasági visszaesést, két világháborút, és a Covid-járványt is, mégis az energiaválság teheti be nálunk a kaput. Most havi 16 ezer fontot (7,6 millió forintot) kellene keresnünk, hogy nullára jöjjünk ki. A személyzetet már a személyes megtakarításainkból fizetjük - mondta a Guardiannak Andy Machen, a kocsma tulajdonosa.