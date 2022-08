Egyre több MOL-kúton segítenek a kóbor kutyákon

Az augusztus 20-i és a szilveszteri tűzijáték számunkra gyönyörködtető, négylábú barátaink számára azonban felér egy atomcsapással. Ilyenkor megijednek és könnyebben megszöknek, elkóborolnak otthonról. A MOL kúthálózata a Vigyél Haza Alapítvánnyal összefogva segít a kóbor ebeken.

Bakos Piroska, a MOL kommunikációs vezetője a programról tartott sajtótájékoztatón elmondta, idén eddig 27 benzinkútra telepítettek mikrochip-leolvasót. – Ezzel már 153 helyszínen érhető el ez a plusz szolgáltatás, ahova be lehet vinni a megtalált kutyát. Munkatársaink leolvassák a chipet, majd értesítik a Vigyél Haza Alapítvány tíz önkéntes állatorvosából a legközelebbit. Ők férnek hozzá az adatbázishoz, és értesítik a tulajdonost, akik el tudnak menni a kutyusért és haza tudják vinni – részletezte a szolgáltatást a szóvivő.

A Hír TV munkatársának kutyáján, Rozin teszteltél a chipleolvasó készüléket Fotó: Végh István / Bors

Óvári András, a Vigyél Haza Alapítvány alapítója hozzátette, 270 helyen érhető el a chipleolvasó készülékük, így évente 700-800 kutyát juttatnak vissza a gazdáknak. – Nagyon fontos, hogy a chipen kívül a gazdi adatai is aktuálisak legyenek, hiszen ha megváltozik a lakcím vagy a telefonszám, sokkal nehezebb megtalálni a kutya tulajdonosát – tette hozzá a szakember. Az alapítvány vezetője mindenkit figyelmeztetett: augusztus 20-án délutántól hajnalig ne engedjék ki az ebeket, vigyék be őket a házba, húzzák be a függönyöket és kapcsolják fel a villanyt.

– Ilyenkor több ezer kutya szökik meg, és van, hogy csak hetek múlva találjuk őket meg – húzta alá Óvári András. Az alapítvány működtet egy applikációt is, amiben mindenki regisztrálhatja a saját kutyáját, és ha neadjisten eltűnik, elveszik, akkor 5 kilométeren belül minden felhasználót értesít, aki abban a körben lakik.

Tilla és hűséges barátja, Dubi Fotó: Végh István / Bors

Till Attila, a TV2 műsorvezetője nagy kutyabarát, ezért is állt a program mellé. – Lelkiismeretes gazdiként fontosnak tartok minden ilyen kezdeményezést, ami a felelős kutyatartást támogatja. Dubi kutyám soha nem veszett el, de egyszer majdnem megszökött és üvöltve szaladtam utána, a szívem majd kiszakadt. Emiatt átérzem azoknak a helyzetét, akiknek elszökik a kedvence, szörnyű érzés lehet, megszűnik körülötted minden – mesélte Tilla, aki azt is elmondta, hogy ő készíttetett egy bilétát Dubi nyakörvére, amin rajta van a kutyus neve és a műsorvezető telefonszáma. – Augusztus 20-án mi is elzárjuk Dubit, hiszen fontos a megelőzés. Szilveszterkor is ugyanígy teszünk – mondta Tilla.