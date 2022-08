A legkisebb koporsók a legnehezebbek: holtan találták a rendőrök a 9 hónapos kislányt

Meghalt egy covidos 9 hónapos kislány, akire a rendőrök találtak rá egy mocskos családi házban az ausztráliai Doonside-ban. Mentőt hívtak, de nem tudták újraéleszteni a babát.

Fotó: Pixabay

Szüleinél és a gyereknél is Covid-fertőzést találtak, de a baba halálának oka még mindig ismeretlen, a hatóságok továbbra is várják a toxikológiai jelentéseket. A házaspárt a közeli blacktowni rendőrőrsre vitték kihallgatásra, de nem emeltek vádat ellenük. A helyi médiában a 7 news arról számolt be, hogy ellentmondások vannak abban, amit a baba szülei a rendőrségnek mondtak.

A koszos házban pelenkák és szeméthalmok voltak. A házban a két szülő mellett elméletileg négy gyerek élt, a szomszédság gyakran hallott kiabálást a házból. A rendőrök arról számoltak be, hogy a lakás bűzlött a mocsoktól és az üres sörösüvegektől.

Karen Nicholas helyi lakos "tragédiának" minősítette az esetet. Azt mondta a Daily Mail Australianak: "Azt hiszem, a szülőknek volt néhány problémájuk. Ez csak egy tragédia. Nem tudom, hogy baleset volt-e vagy természetes halál. Valójában le voltam döbbenve, hogy egy ilyen kisbaba nem folytathatja az életét. Sokszor hallottam, ahogy a szülők ordítoznak egymással és verekednek. De a kisbabát sose láttam. Borzalmasan érzem magam, hogy nem vettem észre semmit."