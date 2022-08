A boros, mézes szilvazselé az ország tortájának lelke

Hagyománnyá vált, hogy az augusztus 20-i ünnepségek sajtótájékoztatóján hirdetik ki a Szent István napi kenyér, valamint az év innovációs kenyere és az ország tortája, valamint az év cukormentes tortájának győzteseit.

Olyan, mint a nagyié volt

Az év kenyere: a Gulyás kenyér lett, melyet Fülep Zsolt és fia Ádám álmodtak meg, a balmazújvárosi Balmaz sütödében készült.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

– Hajdúságban hagyománya van az ilyen kenyérnek. Négyféle lisztből készül és tíz napig eltartható. Nincs titka, tudás, szorgalom és akarat van benne. Aki megkóstolja, visszaidézheti a nagymama által jól átsült kenyér ízét. Háromnegyed éve kezdtük kialakítani és még egy hete is változtattunk rajta. Mivel a pékség a miénk, haza is ezt visszük. Nálunk minden ételhez párosul kenyér. A tunkoláshoz ez a legjobb. Tavaly is nyertünk, de sokat dolgoztunk ezen is - árulta el lapunknak Fülep Zsolt.

Édesburgonya, mint alapanyag

Az év innovatív kenyere díjat: a Batátás kenyér nyerte el, melyet Varga Ferenc a kézműves Varga pékség tulajdonosa és Kapitány Ferenc készítettek.

– Egy éve hoztuk létre az anyakovászt, amit azóta „etetünk”. A kenyerünk élesztő mentes. Ásotthalom településen, ahol a pékség van, ott van az ország legnagyobb batáta termőhelye. Ennek az édesburgonyának rendkívül jók a beltartalmi értékei és ehhez választottuk az ős gabonát. Ezektől egy kicsit édes lett az íze. Az összetételt Kapitány Ferenc találta ki, az első elkészített kenyerünk már tökéletes lett, és az esélytelenek nyugalmával indultunk - mondta el Varga Ferenc.

Az év tortája: a „Huncut szilva”

Idén az ország tortája a Huncut szilva herceg lett, készítője Karikó Orsolya a Nagykőrösi Vanília és Gelarto kézműves cukrászdából.

Az év tortája és Karikó Orsolya Fotó: Illyés Tibor / MTI

– A tortám titka az ízek harmóniája. Az összetevői mogyorós felvert, karamellás ropogós fahéjas réteg, fűszeres boros áfonyás mézzel szilvazselé, egy tejcsokoládés szilvás mousse, a tetején szilvás áthúzóval. Kis gyerek korom óta szeretem a szilvát. A dédnagymamám szilvás derelyéje és lekvárja óriási kedvencem volt. Innen jött az ötlet. Már két éve dolgozom ezen a tortán. A kóstolók a kollégáim és mindig véleményezték, hogy mitől lenne még jobb. Egy torta elkészítése kb. három óra.

Négyszáz órán át készült a cukormentes

Az év cukormentes tortája címet a Nagyi kedvence nevű sütemény érdemelte ki, melyet Gyuris László, a Szeged Virág cukrászda munkatársa álmodott meg.

– Szeged és a Virág cukrászda név kötelez. Kb. négyszáz óra ment rá ennek a tortának a kialakításához. Rengeteget finomítottunk rajta. Volt, amikor egészen mások voltak az összetevői. Van benne pisztácia, magyar málna, és mascarpone és tejszín. A legnehezebb, hogy az volt, hogy ne legyen benne cukor, de az édességét cukorhelyettesítőkkel pótolni kellett, olyannal, aminek nincs utóíze.

Cukormentes a Nagymama kedvence Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület



Több napos fesztivál lesz az államalapítás ünnepe alkalmából

A hivatalos ünnepségek a Kossuth téri zászlófelvonással kezdődnek, és a Szent István napi díszünnepséggel folytatódik. Utána a honvédség légi parádéját tekinthetik meg a Duna parton. A Kapisztrán téren különleges hadászati bemutatót és egy kiállítást rendeznek. Az ünnepélyes tiszt avatás a Hősök terén lesz, és az országházban ingyenesen megtekinthetik a szent koronát. Augusztus 18-21 között húsznál is több helyszínen több száz programmal várják a látogatókat a fővárosban. Lesznek gyermek programok könnyű és komoly zenei koncertek hazai és külföldi előadókkal. Lesz mesterségek ünnepe, magyar ízek utcája és este pedig látványos tűz- és fényjáték.