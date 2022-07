Elnyelte a Duna a fiatal lányt Visegrádon: Összeomlott a hős kamasz életmentő

Búvárok nagy erőkkel keresték még másnap is azt a 16 éves lányt, aki egy baráti fürdőzés közben tűnt el a Dunában. Viki 7 éves húgával és 14 éves barátjával, Petivel (a nevet a szülők kérésére változtattuk meg) ment le a visegrádi komp kikötőjébe, de a szülők erről nem tudtak.

– Minden nap elmentek csavarogni, a boltba vagy a focipályára, de a Dunába nem mentek bele, most sem tudtuk, hogy oda mennek. Korábban párszor voltunk lent az öbölben, ahol sodrás sincs, de együtt, külön sosem – mondta a Borsnak Peti apukája.

A kisfiú és a két lány derékig mentek bele a vízbe, azonban hirtelen elmerültek.

Lapzártánkkor is nagy erőkkel keresték az eltűnt 16 éves lányt Fotó: Bors

– Azt mondta, derékig ért a víz, aztán egyszer csak sötétség lett. A kicsi lány bele tudott még kapaszkodni a nyakába, őt kivitte, és kidobta a vízből, de mire visszafordult, hogy segítsen a nagynak, őt már nem látta sehol – mondta a fiú anyukája. Kiderült, a kamasznak még annyi lélekjelenléte is volt, hogy azonnal hívta a 112-t, aztán anyukájával is beszélt.

Peti már nem tudta kihúzni a Dunából Vikit

Rögtön értesítette a segélyhívót, segítséget kért. Mi minden órában felhívtuk őket, hogy tudjuk, hol vannak. A hat órai hívásnál mondta a fiam, mi történt, azonnal a partra rohantunk – tette hozzá. A kislány anyukáját a munkahelyéről kísérték a partra, a családok a keresőkkel maradtak. A kisfiú a szemtanúk szerint a parton összeomlott, édesanyja elmondta, hogy aznap hajnali háromig zokogott a gyermekük, akit információnk szerint tegnap hallgattak ki a rendőrök.

Ebben az utcában éltek a gyerekek, a két család fiataljai baráti viszont ápoltak egymással, sokszor csináltak közös programot Fotó: Bors

Úgy tudjuk, a két család közeli barátok, a gyerekeik is sülve-főve együtt voltak, együtt csatangoltak, ugyanis mind a két család együtt érkezett pár hónapja Kárpátaljáról, ahonnan a háború borzalmai elől menekültek el. Most Visegrádon élnek albérletben, mind a két szülőpár egy helyi hotel dolgozója. A helyiek elmondták: a környéken erős a sodrás, így sajnos megeshetett, hogy a gyengén úszó Vikit elragadta az ár. A rendőrök lapzártánkkor is folytatták a kutatást, mint mondták, sötétedésig folytatják a keresést, de ha bejelentést kapnak ezután, azonnal a helyszínre indulnak.