Nincs ok aggodalomra - mondták az orvosok, most 3 gyermekétől kell örökre elbúcsúznia az édesanyának

Shona Johnson gyomorgörcsöktől és puffadástól szenvedett, majd rohamosan fogyni kezdett, de az orvosok többször is megnyugtatták, hogy nem rákos. A 33 éves nő azt állítja, hogy még CT-vizsgálaton is átesett, ahol nem észlelték a rákot, azt mondták a háromgyermekes anyukának, hogy nincs semmi ok az aggodalomra.

Májusban azonban hatalmas fájdalmaival kórházba szállították és a gyomrából származó folyadékok felfedték, hogy negyedik stádiumú gyomorrákja van. Épp egy hónappal azelőtt, márciusban ment hozzá párjához, akivel már 10 éve együtt voltak. A nő egy rendezvényekkel foglalkozó vállalkozás alapításán dolgozott, amikor diagnosztizálták.

Shona most kemoterápián esik át, hogy meghosszabbítsa életét, és több időt tölthessen újdonsült férjével és három csodás gyerekével.

– Amikor először megtudtam, hogy rák, teljesen sokkot kaptam és körülöttem mindenki összetört. Leginkább idegesek voltak, amiért folyamatosan megnyugtattak, hogy nem rák, egészen addig a napig, amíg nem közölték velünk -meséli a nő a Mirror magazinnak.

Még aznap reggel is azt mondták nekik, hogy ez biztosan nem rák.

– Visszanézünk az esküvői fotókra, és arra gondolunk, milyen boldogok voltunk négy hónappal ezelőtt. Ez volt a legboldogabb nap számunkra, és most szembesülünk ezzel, és megszakad a szívem, hogy a férjemet ilyen hamar özvegyen fogom hagyni három babával - mondja az összetört anyuka.

Shona és Jahred arra kényszerültek, hogy elmagyarázzák megtört szívű gyermekeiknek, hogy anyukájuk már nem sokáig lesz jelen, és csillaggá válik.

A barátok létrehoztak egy Go Fund Me oldalt, hogy pénzt gyűjtsenek Shonának és családjának, hogy a legtöbbet hozhassák ki az együtt töltött idejükből.

Shona azért osztotta meg történetét, hogy segítsen felhívni a figyelmet a gyomorrákra, és arra buzdít mindenkit, akinek hasonló tünetei vannak, hogy vizsgáltassák meg magukat.