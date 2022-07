Minden, amit a rezsicsökkentésről tudni kell - a leggyakoribb kérdések és válaszok

Csütörtökön bejelentették a rezsicsökkentés változását, azóta pedig mindenki tudni szeretné, augusztus 1-jétől mennyit fog fizetni az áramért és a gázért. Ki jár jobban: aki eddig általányban fizetett, vagy akinek télen jobban ki kellett nyitnia a pénztárcáját?

A rezsicsökkentés változásairól itt vannak a legfontosabb válaszok - Fotó: Shutterstock

Kiket érint a rezsicsökkentés változása? Ki minősül lakossági fogyasztónak?

Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt illetve villamos energiát, és az így igénybe vett földgázzal és villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.

A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.

ÚJ!2022. augusztus 1-jétől:

az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),

az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,

a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Lakossági fogyasztóként milyen áron kaphatom a gázt?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztásáig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,

a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron, 59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztása felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

vételezhetnek földgázt.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Milyen áron kaphatom az áramot lakossági fogyasztóként?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól felhasználási helyenként

2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron)

2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron

vételezhetnek villamos energiát.

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh

B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai áram) esetén 62,884 Ft/kWh áron vételezhetnek villamosenergiát az ügyfelek.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként, azaz mérőnként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiség érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában

a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron elszámolva, (a változatlan kedvezményes árak ITT érhetők el)

az e feletti rész elszámolása mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

történik.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a 41040 MJ-t (1200 m3-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül. A gázminőségről részletesen ITT tájékozódhat.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként, azaz mérőnként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában

a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron), (a változatlan kedvezményes árak ITT érhetők el)

az e feletti rész elszámolása lakossági piaci áron történik.

A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh

B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 62,884 Ft/kWh

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként.

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz vagy áram elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezmény éves szinten lesz figyelembe véve.

A kedvezményes mennyiséget a felhasználó időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron. Amennyiben a kedvezményes éves időszakon belül kiállított (jellemzően havi) számlában elszámolt energiamennyiség nem éri el az adott időszakra kiadható kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezmény nem vész el! Az elszámolás az éves időszakban biztosítja 2022.08.01-2023.07.31. között a kedvezményes sáv mennyiségig az alacsonyabb árat. (pl. ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül!)

Ebben az esetben az elszámolás logikája megegyezik a földgáz I. árkategória / II. árkategória szerinti megosztásának. Vagy az elszámolás logikája megegyezik a villamos energia A1 árszabás tömb 1 / tömb 2 szerinti megosztásának.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként.

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az időarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiség az adott féléves időszak idő-és fogyasztási jelleggörbe szerint adható mennyiségére jogosult.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni.

Az éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)

MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető (sőt szükség esetén módosítható is) az éves fogyasztási adat.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken is kaphat tájékoztatást. Elérhetőségeinkről tájékozódjon a www.mvmnext.hu/foldgaz oldalon az elérhetőségek menüpontban.

Áram esetében:

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon

MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek :

Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:

E.ON online ügyfélszolgálat

Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)

E.ON mobilapp

Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha télen használok sok gázt?

NEM.

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az idő-és fogyasztási jelleggörbe szerint adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget hirdetményi áron kell fizetni.

Ha idén már most több áramot és gázt fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor már augusztsu 1-től piaci áron kell fizessek?

NEM.

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként (mérőnként), időarányosan.

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.