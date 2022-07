Rezsi: Felére csökkenthető a fogyasztásunk

Nagy számolgatásban vannak a magyar emberek, azzal kapcsolatban, hogy mennyire fogja érinteni őket a túlfogyasztás. Azonban ahogy az élet más területein, úgy a rezsi költségek terén is vannak olyan praktikák, amelyekkel spórolhatunk. Szilágyi László, a Víz, Gáz, Fűtéstechnikai és Hűtő, Klíma, Légtechnikai szaklap kiadója osztott meg lapunkkal hasznos tanácsokat, amivel a legtöbbet tehetünk azért, hogy a hó végén érkező számlákon lévő összeg ne okozzon fájdalmat.

I. A gázkészülékeken, végeztessük el a szükséges karbantartást a fűtési idény előtt. Egy koszos, eldugult készülék energiapazarló és életveszélyes is!

II. Amennyiben rendelkezünk programozható szobatermosztáttal, állítsuk be az aktuális felhasználói szokásainkhoz, ezzel jelentős megtakarítást érhetünk el.

Szilágyi László, a Víz, Gáz, Fűtéstechnikai és Hűtő, Klíma, Légtechnikai szaklap kiadója

III. Ha radiátoros fűtésünk van, szabályozzuk annak teljesítményét! Amelyik helyiséget ritkán használjuk, ott minimalizáljuk az átfolyást.

IV. Akik most gondolkodnak házépítésben, felújításban vagy lakásvásárlásban, akkor csak hőszivattyús rendszereket ajánlom, amivel a hűtést és fűtést is meg tudjuk valósítani.

V. Ha a kéményünk karban van tartva, bizony újra felértékelődik a fa és a pellettüzelés, mint kiegészítő fűtési lehetőség. Fatüzelés esetén száraz fával fűtsünk, figyeljünk, hogy már most tegyük száraz helyre a télire szánt tűzifát, ezzel akár 50%-os megtakarítást is elérhetünk.

Fotó: Shutterstock - Tartsuk száraz helyen a tűzifát



VI. A felhasználói szokásainkhoz illesszük a készülékeink működését! Amit lehet automatizáljunk és takarékoskodjunk az energiával. A hőcserélős központi szellőzés és egyéb energiatakarékos komfortmegoldások összehangolása nagyon fontos.

VII. Szigeteltessünk! Bár nem kifejezetten épületgépészeti megoldás, de az épület energiaigényének csökkentése kiemelkedő tétel. Cseréltessük ki a nyílászárókat, tetessünk fel hőszigetelést, hogy a megspórolt energiát megtartsuk.

Fotó: Shutterstock - Bárhogy is kedveli gyermekünk a pancsolást kevesebb vízbe fürdessük

VIII. Ne felejtsük el azt sem, hogy az a legolcsóbb energia, amit nem használunk el, így meg sem kell termelni. Ezért legyünk energiatudatosak, ne pazaroljunk, csökkentsük a lakások téli hőmérsékletét, öltözzünk melegebben, használjunk energiatakarékos fogyasztókat, ne forró vízzel töltsük tele a kádat és ne zuhanyozzunk fél óráig!