Így él a 11 éves kislány, aki a saját erejéből lett milliárdos

Egészen döbbenetes karrier áll már most a mindössze 11 éves Pixie Curtis mögött. Az ausztrál kislány önerejéből keresett dollármilliókat pár röpke év leforgása alatt – bár az is igaz, szintén tehetős, és az üzleti életben otthonosan mozgó szülei kezdőtőkéje és támogatása is kellett a sikerhez. Az azonban tény: míg a többi korabeli kislány játszadozik, ő játékokat ad el – természetesen nem személyesen, hanem vállalatán keresztül, melynek értékét év elején 13 millió dollárra, azaz több mint 5 milliárd forintra becsülte egy cikk.

A kis Pixie ráadásul azt tervezi, előbb lesz nyugdíjas, mint hogy leérettségizzen: szüleivel úgy számolt, hogy 15 éves korára összegyűlik annyi pénze, hogy visszavonulhasson. Ez azért elég szép, tekintve, hogy a legtöbben ilyenkor még csak diákmunkából igyekeznek kipótolni a zsebpénzüket.

És hogy milyen körülmények közt él Sydney-ben Pixie? Szüleivel és hétéves öccsével, Hunterrel együtt egy forintra átszámolva nagyjából 1,7 milliárdot érő, minden igényt kielégítő, saját medencés luxuskastélyban "tengetik" mindennapjaikat, melyről az "Instagram hercegnőjeként" is emlegetett kislány sűrűn be is számol közösségi oldalán.

Ja, és noha vezetni még jó pár évig nem vezethet, a gyerkőc már most több luxusautó tulajdonosa. Egyik legkomolyabb járgánya egy 20 milliós Mercedes, amit mindenféle extra védelmi felszereléssel láttak el Pixie anyukájának kérésére.

