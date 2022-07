„Gyönyörű angyalunk már odafent van” - Meghalt a kétgyermekes édesanya, párja életéért még küzdenek

Egy 43 éves nő elképesztő odaadással nevelte két gyermekét. Mindenki szerette, aki csak ismerte. Még két amerikai bully XL kutyájáról is elképesztő odaadással gondoskodott.

Csakhogy az egyik éjszaka Joanne Robinson késő éjszaka érkezett haza egy szórakozóhelyről. Barátaival volt kikapcsolódni, ami élete utolsó boldog percei lettek. A saját házába belépve Rocco nevű házőrzője ledöntötte a lábáról. Majd az állkapcsával a torkánál fogva a földhöz szorította.

Fotó: Pixabay

Élettársa, a 42 éves Jamie Stead felriadva kedvese sikolyaira, azonnal a segítségére sietett. Az arcán, a kezén és a mellkasán szenvedett súlyos sérüléseket, amikor megpróbálta elhúzni az állatot a nőtől, azóta még mindig kórházban lábadozik. Állítólag bőrátültetésen esett át a potenciálisan életveszélyes sérülések miatt.

A végzetes támadást követően az otthonukat lezárták. A rotherhami rendőrség pedig elvitte a kutyákat. A pár barátai szívszaggató szavakkal emlékeztek meg a kétgyermekes anyukáról.

- A mi gyönyörű angyalunk már odafent van. Soha nem felejtünk el. Mindig szeretni foglak – méltatta egyik ismerőse.

Woman killed by pet dog 'bigger than lion'... https://t.co/7smTlST683 #drudge — Drudge Report App (@drudgereportapp) July 17, 2022

- Teljesen megdöbbentem és össze vagyok törve. Csak remélem, hogy gyorsan történt, és hogy nem szenvedett túl sokat – zokogta Joanne összetört szívű édesanyja, Dotty Robinson.

Dotty felhívta a figyelmet, hogy minden állattartó adjon sok vizet kedvencének, ugyanis rájuk is rossz hatással van a nagy hőség. Hozzátette: lánya és párja kölyök koruk óta tartották a kutyákat. Mindig is szófogadó ebek voltak, nem voltak veszélyesek. Így érthetetlen, miért kattantak be hirtelen.

(VIA)