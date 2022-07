Mediterrán életérzés a Strandok Éjszakáján a Lupán

Budapest Tengerpartjának egyedi hangulata most egy holdfényes díszletben válik teljessé. A Lupa Beach a Strandok Éjszakájának egyedi színfoltjaként várja az éjszakai strandolókat, fehérhomokos, pálmafás partjával és kristálytiszta vízével.

Az éjszakai fürdőzéshez tehát minden adott, de a Lupa ennél is többet kínál ezen az éjszakán.

A SUP and Glow evezős „party” izgalmas fényeivel egy felejthetetlen élményt kínál az állva evezés kedvelőinek. Aki a parton marad, azt Gin Tonic show és shot akció várja, a Beach Klubok pedig változatos programokat kínálnak, így például a Waikiki retro partyval készül, a Los Tiki FankaDelivel és barátaival izzít az éjszakában, a DiVino is partyval csalogat és a Lounge helyszínén pedig DR. BRS rendel majd. És aki fürdőruha nélkül érkezett, de mégis kedve támadt egy csobbanásra, annak a Lyra 15%-os kedvezménnyel kínálja termékeit. Lupa extra buszjáratok 17.50 és 21.30 között a Lupa felé, 22.30 és 02.00 között a Lupáról szállítják a nagyérdeműt. Infó: www.lupabeach.com